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Инвестиции

«Сбер» планирует закончить год с рентабельностью выше прогноза

Ведомости

«Сбер» планирует закончить год лучше своего прогноза по рентабельности, заявил председатель правления банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности (текущий прогноз ROE >22%)», – сказал Греф.

На фоне новости акции «Сбера» 11 сентября выросли на 1,05%, до дневного максимума 258,37 руб. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 146,72 пунктов (+0,12%). С начала года котировки компании выросли на 83%, бенчмарк – на 46%.

Согласно финансовой отчетности по РПБУ за восемь месяцев 2023 г., кредитная организация с начала года заработала 999 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%.

При этом кредитный портфель вырос почти на 18% за отчетный период: розничный портфель увеличился на 18,2%, а портфель кредитов юрлицам – на 17,6%.

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Клиентская активность в августе осталась на высоком уровне несмотря на отпускной сезон, отметил Греф. «Сбер» выдал почти 3 трлн руб. кредитов.

По словам председателя правления, сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств. Были увеличены ставки по вкладам, максимальная – до 12%. В результате чего средства физлиц выросли почти на 2% за месяц.

Греф добавил, что банк продолжает технологическое развитие – недавно для всех желающих открылся доступ к мультимодальной нейросети GigaChat, и была запущена новая линейка устройств умного дома на полностью отечественной платформе.

Ранее «Ведомостям» в пресс-службе «Сбера» сообщили, что банк планирует направить на уплату налога на сверхприбыль до 3 млрд руб. Предполагается, что эта сумма будет внесена в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 г.

По итогам 2022 г. «Сбер» выплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. и направил 565 млрд руб. на дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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