«Сбер» оценил расходы на налог на сверхприбыль до 3 млрд рублей
«Сбер» планирует направить на уплату налога на сверхприбыль до 3 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Сбера».
«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа «Сбер» уплатит в бюджет до 3 млрд руб.», – сообщил представитель «Сбера».
Предполагается, что эта сумма будет внесена в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 г. В компании напомнили, что по итогам 2022 г. Сбербанк выплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. и направил 565 млрд руб. на дивиденды.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). При этом льготная ставка в 5% будет применена в случае, если компания уплатит налог до конца этого года.
Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г.
Закон не распространяется на компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог малые и средние предприятия, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.