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Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г.

Закон не распространяется на компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог малые и средние предприятия, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.

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Правительство внесло законопроект 7 июня. 28 июня поправки были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении,19 июля – во втором, 21 июля – в третьем. 28 июля закон поддержали в Совете Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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