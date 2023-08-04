Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г.
Закон не распространяется на компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог малые и средние предприятия, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.
Правительство внесло законопроект 7 июня. 28 июня поправки были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении,19 июля – во втором, 21 июля – в третьем. 28 июля закон поддержали в Совете Федерации.