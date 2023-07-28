Совфед поддержал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Закон предусматривает освобождение ряда компаний от уплаты этого налога. Это касается компаний, добывающих нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающих предприятиях, производителях сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог все участники реестра МСП и др. Позже было предложено, чтобы эта льгота распространилась на застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.