Совфед поддержал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (так называемый windfall tax), пишут «РИА Новости».
Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%.
Закон предусматривает освобождение ряда компаний от уплаты этого налога. Это касается компаний, добывающих нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающих предприятиях, производителях сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог все участники реестра МСП и др. Позже было предложено, чтобы эта льгота распространилась на застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.
Правительство внесло законопроект 7 июня. 28 июня поправки были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении,19 июля – во втором, 21 июля – в третьем. В Госдуме подчеркивали, что налог будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.