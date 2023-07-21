В России приняли закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

13 июля на заседании правительства был одобрен ряд поправок, уточняющих перечень компаний, которые не будут платить налог, писали «Ведомости». Было предложено, чтобы налог не платили еще три категории: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.