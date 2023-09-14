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Инвестиции

Сроки ведения ИИС-1 и ИИС-2 будут учтены при открытии ИИС-3

Ведомости

Банк России и Минфин решили засчитывать владельцам индивидуальных инвестиционных счетов первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типов сроки их ведения при открытии ИИС нового типа (ИИС-3). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы финансового регулятора и министерства.

Они подготовили такие поправки в законы о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах и в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение ИИС-3 с января 2024 г.

Таким образом, это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3 и повысит интерес частных инвесторов к ИИС-3, считает регулятор.

Согласно поправкам, первые три года минимальный срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот составит пять лет, затем его плавно увеличат до 10 лет, уточнили в Минфине.

ИИС появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок. Сейчас условия таковы, что владельцы ИИС-1 могут вернуть 13% от зачисленной на этот счет суммы в течение года, но в пределах 400 000 руб. Максимальный налоговый вычет, таким образом, составляет 52 000 руб. в год. Весь доход по операциям на счете второго типа освобождается от уплаты налога. Но внести на любой из двух ИИС можно не более 1 млн руб. в год. Условия получения льгот для них одинаковы: инвестор должен сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства.

Сейчас разрешено иметь только один открытый ИИС, снимать с него средства без закрытия счета нельзя. При этом ранее обсуждалась возможность иметь два ИИС одновременно, но договоренности достигнуты не были. Предполагалось, что на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом – заблокированные из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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