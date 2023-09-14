Сроки ведения ИИС-1 и ИИС-2 будут учтены при открытии ИИС-3

ИИС появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок. Сейчас условия таковы, что владельцы ИИС-1 могут вернуть 13% от зачисленной на этот счет суммы в течение года, но в пределах 400 000 руб. Максимальный налоговый вычет, таким образом, составляет 52 000 руб. в год. Весь доход по операциям на счете второго типа освобождается от уплаты налога. Но внести на любой из двух ИИС можно не более 1 млн руб. в год. Условия получения льгот для них одинаковы: инвестор должен сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства.