Сроки ведения ИИС-1 и ИИС-2 будут учтены при открытии ИИС-3
Банк России и Минфин решили засчитывать владельцам индивидуальных инвестиционных счетов первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типов сроки их ведения при открытии ИИС нового типа (ИИС-3). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы финансового регулятора и министерства.
Они подготовили такие поправки в законы о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах и в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение ИИС-3 с января 2024 г.
Таким образом, это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3 и повысит интерес частных инвесторов к ИИС-3, считает регулятор.
Согласно поправкам, первые три года минимальный срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот составит пять лет, затем его плавно увеличат до 10 лет, уточнили в Минфине.
ИИС появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок. Сейчас условия таковы, что владельцы ИИС-1 могут вернуть 13% от зачисленной на этот счет суммы в течение года, но в пределах 400 000 руб. Максимальный налоговый вычет, таким образом, составляет 52 000 руб. в год. Весь доход по операциям на счете второго типа освобождается от уплаты налога. Но внести на любой из двух ИИС можно не более 1 млн руб. в год. Условия получения льгот для них одинаковы: инвестор должен сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства.
Сейчас разрешено иметь только один открытый ИИС, снимать с него средства без закрытия счета нельзя. При этом ранее обсуждалась возможность иметь два ИИС одновременно, но договоренности достигнуты не были. Предполагалось, что на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом – заблокированные из-за санкций.