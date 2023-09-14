Британский разработчик чипов Arm снизил цену IPO до $51 за акцию
Британский разработчик микросхем Arm снизил цену первичного публичного предложения до $51 за акцию после первоначального расчета в $52 за бумагу. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам собеседников издания, цена была определена после встреч 13 сентября между страховщиками и руководителями компании. Исходя из этой цены Arm была бы оценена в $54,5 млрд. Это ниже оценки владельца Arm, SoftBank Group, которая составляла $64 млрд при покупке доли, принадлежащей его фонду Vision.
Акции Arm начнут торговаться в четверг на бирже Nasdaq под тикером «ARM».
SoftBank планирует привлечь в ходе IPO около $5 млрд. Банк приобрел компанию в 2016 г. за $32 млрд.
В начале августа Reuters сообщал, что Amazon может стать одним из якорных инвесторов в IPO разработчика чипов Arm. Переговоры велись с нескольким технологическими гигантами, в том числе с Intel, Alphabet, Nvidia.
Arm основана в 1990 г., является крупнейшим бесфабричным проектировщиком микросхем. Микросхемы компании используются более чем в 99% смартфонов, но она стремится освоить такие области, как компьютерные сети, облачные вычисления и автомобильную промышленность. Инвесторы в компании делают ставку на то, что Arm сможет увеличить продажи от своих текущих клиентов и выйти на новые рынки.