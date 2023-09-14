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Инвестиции

Британский разработчик чипов Arm снизил цену IPO до $51 за акцию

Ведомости

Британский разработчик микросхем Arm снизил цену первичного публичного предложения до $51 за акцию после первоначального расчета в $52 за бумагу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, цена была определена после встреч 13 сентября между страховщиками и руководителями компании. Исходя из этой цены Arm была бы оценена в $54,5 млрд. Это ниже оценки владельца Arm, SoftBank Group, которая составляла $64 млрд при покупке доли, принадлежащей его фонду Vision.

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Акции Arm начнут торговаться в четверг на бирже Nasdaq под тикером «ARM».

SoftBank планирует привлечь в ходе IPO около $5 млрд. Банк приобрел компанию в 2016 г. за $32 млрд.

В начале августа Reuters сообщал, что Amazon может стать одним из якорных инвесторов в IPO разработчика чипов Arm. Переговоры велись с нескольким технологическими гигантами, в том числе с Intel, Alphabet, Nvidia.

Arm основана в 1990 г., является крупнейшим бесфабричным проектировщиком микросхем. Микросхемы компании используются более чем в 99% смартфонов, но она стремится освоить такие области, как компьютерные сети, облачные вычисления и автомобильную промышленность. Инвесторы в компании делают ставку на то, что Arm сможет увеличить продажи от своих текущих клиентов и выйти на новые рынки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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