Британский разработчик чипов Arm снизил цену IPO до $51 за акцию

Arm основана в 1990 г., является крупнейшим бесфабричным проектировщиком микросхем. Микросхемы компании используются более чем в 99% смартфонов, но она стремится освоить такие области, как компьютерные сети, облачные вычисления и автомобильную промышленность. Инвесторы в компании делают ставку на то, что Arm сможет увеличить продажи от своих текущих клиентов и выйти на новые рынки.