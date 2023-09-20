Мосбиржа опубликовала регламент торгов в праздничные дни 2024 года

13 сентября Мосбиржа вынужденно приостановила торги на сочном рынке в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. 5 сентября 2022 г. площадка приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в связи с ошибкой в конфигурации торговой системы. 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках после начала спецоперации на Украине.