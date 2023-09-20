Мосбиржа опубликовала регламент торгов в праздничные дни 2024 года
Мосбиржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2024 г. Об этом говорится в сообщении площадки.
Она предупредила, что в дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 г. торги на всех рынках Мосбиржи проводиться не будут. При этом площадка перечислила рабочие субботы – 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря: в эти дни торги будут проходить в обычном режиме.
При этом в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 г. торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.
На валютном рынке и рынке драгметаллов в указанные даты торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, дата исполнения обязательств по которым частично приходится на день заключения данных сделок.
В остальные дни следующего года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию, подчеркнула площадка.
13 сентября Мосбиржа вынужденно приостановила торги на сочном рынке в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. 5 сентября 2022 г. площадка приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в связи с ошибкой в конфигурации торговой системы. 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках после начала спецоперации на Украине.