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Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Ведомости

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке в 13:30 мск, хотя изначально планировала в 13:00 мск. Это следует из данных площадки.

Приостановка торгов началась с 9:30 мск в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. В 10:47 мск ошибка была локализована.

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При этом торги на остальных рынках Мосбиржи проводились в штатном режиме.

Срочный рынок – это рынок Мосбиржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Рынок называется срочным, потому что на нем торгуются производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.

5 сентября 2022 г. площадка приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов. Приостановка была связана с ошибкой в конфигурации торговой системы. В тот же день торги были возобновлены. Кроме того, 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках в связи с началом спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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