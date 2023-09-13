Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке в 13:30 мск, хотя изначально планировала в 13:00 мск. Это следует из данных площадки.
Приостановка торгов началась с 9:30 мск в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. В 10:47 мск ошибка была локализована.
При этом торги на остальных рынках Мосбиржи проводились в штатном режиме.
Срочный рынок – это рынок Мосбиржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Рынок называется срочным, потому что на нем торгуются производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.
5 сентября 2022 г. площадка приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов. Приостановка была связана с ошибкой в конфигурации торговой системы. В тот же день торги были возобновлены. Кроме того, 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках в связи с началом спецоперации России на Украине.