Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

5 сентября 2022 г. площадка приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов. Приостановка была связана с ошибкой в конфигурации торговой системы. В тот же день торги были возобновлены. Кроме того, 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках в связи с началом спецоперации России на Украине.