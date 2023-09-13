Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены с 9:30 (мск), сообщается на сайте биржи.
«Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении Мосбиржи.
Изначально в пресс-службе Мосбиржи «Ведомостям» рассказали, что не знают причин такого решения. Позже пресс-служба сообщила, что приостановка торгов на срочном рынке связана с «нештатной работой торгово-клиринговой системы». Сейчас специалисты проводят диагностику системы.
По состоянию на 10:47 мск ошибка была локализована, говорится в Telegram-канале срочного рынка.
На срочном рынке торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. 5 сентября 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы. В тот же день торги были возобновлены. 24 февраля 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине торги были приостановлены на всех рынках.
Комиссионный доход биржи от деятельности на срочном рынке по итогам 2022 г. составил 3,7 млрд руб., что на 28% меньше результатов 2021 г., следует из отчетности Мосбиржи (5,1 млрд руб.). Объем торгов за прошлый год упал на 50% до 77,8 трлн руб. (158,5 трлн руб. в 2021 г.). Относительно совокупных комиссионных доходов биржи за прошлый год (37,4 млрд руб.) доля срочного рынка составляет почти 10%.