Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

На срочном рынке торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. 5 сентября 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы. В тот же день торги были возобновлены. 24 февраля 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине торги были приостановлены на всех рынках.