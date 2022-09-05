Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
Мосбиржа с 10:50 временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, следует из сообщения на сайте биржи. Причина приостановки не называется.
«В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Мосбиржа позже пояснила, что остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка
В начале сентября стало известно, что Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на фондовом рынке. С 12 сентября на фондовом рынке сессия будет идти с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя.
Отмечается, что на вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Впоследствии в бирже пообещали возобновить торги паями биржевых фондов.
24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, регулятор объявил о начале собственных валютных интервенций для стабилизации ситуации на рынке. В июле Мосбиржа возобновила проведение вечерних торгов на срочном рынке в связи со спросом со стороны клиентов платформы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса