Мосбиржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке 12 сентября
12 сентября Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на фондовом рынке, а также утренние торги на срочном и валютном рынках. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
«Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке — 15 часов», — уточняется в сообщении.
С 12 сентября на фондовом рынке сессия будет идти с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя.
Отмечается, что на вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Впоследствии в бирже пообещали возобновить торги паями биржевых фондов.
Неделей ранее о планах Мосбиржи возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре сообщал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.
После начала военной операции России на Украине Мосбиржа отменила торги на фондовом рынке. В июле Мосбиржа возобновила проведение вечерних торгов на срочном рынке в связи со спросом со стороны клиентов платформы.
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