Акции «Черкизово» подорожали на фоне новости об утверждении дивидендов
Акции «Черкизово» подорожали на 7,92% до 4474 руб. на фоне новости об утверждении акционерами дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на акцию.
По состоянию на 17:34 мск стоимость бумаг составила 4379 руб. (+5,63%), индекс Мосбиржи – 3 075,06 (-0,29%). С начала года он вырос на 42%, котировки компании – на 62%.
Из сообщения компании следует, что общий размер начисленных дивидендов по обыкновенным акциям составляет 5,3 млрд руб.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 1 октября. Срок выплаты дивидендов: номинальным держателям – до 13 октября, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 3 ноября.
Совет директоров одобрил выплату дивидендов 17 августа. «Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 г. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.
«Черкизово» – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группе принадлежат бренды «Черкизово», «Петелинка», «Империя вкуса».