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Инвестиции

Акции «Черкизово» подорожали на фоне новости об утверждении дивидендов

Ведомости

Акции «Черкизово» подорожали на 7,92% до 4474 руб. на фоне новости об утверждении акционерами дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на акцию.

По состоянию на 17:34 мск стоимость бумаг составила 4379 руб. (+5,63%), индекс Мосбиржи – 3 075,06 (-0,29%). С начала года он вырос на 42%, котировки компании – на 62%.

Из сообщения компании следует, что общий размер начисленных дивидендов по обыкновенным акциям составляет 5,3 млрд руб.

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Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 1 октября. Срок выплаты дивидендов: номинальным держателям – до 13 октября, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 3 ноября.

Совет директоров одобрил выплату дивидендов 17 августа. «Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 г. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.

«Черкизово» – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группе принадлежат бренды «Черкизово», «Петелинка», «Империя вкуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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