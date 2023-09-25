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Инвестиции

Мосбиржа со 2 октября ограничит торги иностранными бумагами для «неквалов»

Ведомости

Мосбиржа сообщила, что со 2 октября ограничит обращение ценных бумаг иностранных компаний среди неквалифицированных инвесторов. Всего в списке торговой площадки перечислены названия 679 бумаг.

Отмечается, что решение принято в связи с вступлением в силу с 1 октября 2023 г. указания Банка России от 09.01.2023 № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

Ранее на продажу ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам действовал запрет Банка России, который был продлен в марте 2023 г. Указывалось, что он будет действовать до 1 октября, то есть до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет.

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В мартовском сообщении ЦБ отмечал, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру «недружественных» государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Таким образом, в список доступных только квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов, а также ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств. Кроме того, поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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