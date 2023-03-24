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ЦБ продлил запрет на продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Ведомости

Банка России продлил еще на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

«Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу Указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В Центробанке уточнили, что неквалифицированные инвесторы могут покупать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

Регулятор напомнил, что для квалифицированных инвесторов ценные бумаги недружественных стран доступны. 

Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действует при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. С 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 г. вступил в силу полный запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.

При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России. В частности, речь идет о «Яндексе», Ozon, Qiwi, TCS Group Holding, En+ и X5 Retail Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных