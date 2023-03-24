ЦБ продлил запрет на продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действует при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. С 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 г. вступил в силу полный запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.