ЦБ продлил запрет на продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Банка России продлил еще на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу Указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — говорится в сообщении.
В Центробанке уточнили, что неквалифицированные инвесторы могут покупать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
Регулятор напомнил, что для квалифицированных инвесторов ценные бумаги недружественных стран доступны.
Ограничение по продаже бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам ЦБ ввел с 1 октября 2022 г. Запрет действует при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. С 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 г. вступил в силу полный запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.
При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России. В частности, речь идет о «Яндексе», Ozon, Qiwi, TCS Group Holding, En+ и X5 Retail Group.