«СПБ биржа» включила более 1900 бумаг в список недоступных «неквалам»

Ранее на продажу ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам действовал запрет Банка России, который был введен с 1 октября 2022 г. Он действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря – до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. В марте 2023 г. он был продлен до 1 октября, то есть до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.