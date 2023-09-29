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Инвестиции

«СПБ биржа» включила более 1900 бумаг в список недоступных «неквалам»

Ведомости

«СПБ биржа» опубликовала перечень ценных бумаг, которые со 2 октября будут недоступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли 1932 бумаги.

Список определен в соответствии с указанием ЦБ «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». В этом списке представлены ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в недружественных странах, а также ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств.

При этом у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским ценным бумагам, отметила торговая площадка.

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Мосбиржа 25 сентября сообщила, что со 2 октября ограничит обращение ценных бумаг иностранных компаний среди неквалифицированных инвесторов. В ее список вошли названия 679 бумаг.

Ранее на продажу ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам действовал запрет Банка России, который был введен с 1 октября 2022 г. Он действовал сначала при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. Затем с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря – до 5%, а с 1 января 2023 г. был введен полный запрет. В марте 2023 г. он был продлен до 1 октября, то есть до вступления в силу указания ЦБ, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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