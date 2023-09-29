Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды в 7,7 рублей на акцию
Акционеры группы «Ренессанс страхование» утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении группы.
Общая сумма к выплате составит 4,3 млрд руб. Ранее аналогичную сумму рекомендовал выплатить Совет директоров компании.
10 октября установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплаты розничным частным инвесторам планируется осуществить не позднее 25 октября, указала компания.
Стоимость акций группы в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 3,63% до 113,14 руб. По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 109,68 руб. (+0,46%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3122,42 пункта (+0,46%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 117%.
Группа «Ренессанс страхование» – российская страховая компания, существует на рынке 25 лет. В нее входят компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление капиталом». Публичное размещение акций компании на Мосбирже состоялось в октябре 2021 г. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.