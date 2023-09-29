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Инвестиции

Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды в 7,7 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры группы «Ренессанс страхование» утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении группы.

Общая сумма к выплате составит 4,3 млрд руб. Ранее аналогичную сумму рекомендовал выплатить Совет директоров компании.

10 октября установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплаты розничным частным инвесторам планируется осуществить не позднее 25 октября, указала компания.

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Стоимость акций группы в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 3,63% до 113,14 руб. По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 109,68 руб. (+0,46%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3122,42 пункта (+0,46%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 117%.

Группа «Ренессанс страхование» – российская страховая компания, существует на рынке 25 лет. В нее входят компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление капиталом». Публичное размещение акций компании на Мосбирже состоялось в октябре 2021 г. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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