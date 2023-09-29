Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды в 7,7 рублей на акцию

Стоимость акций группы в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 3,63% до 113,14 руб. По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 109,68 руб. (+0,46%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3122,42 пункта (+0,46%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 117%.