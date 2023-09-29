Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» в первом полугодии составила 846,57 млрд рублей

В августе финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. опубликовали крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», а также нефтепроводная компания «Транснефть». Большинство вышедших отчетностей превысили ожидания рынка, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Один из экспертов отмечал, что отличительной чертой «Сургутнефтегаза» является огромная «подушка» ликвидности в виде долларовых депозитов (в 2022 г. она выросла почти на 17% до $59 млрд). Они позволяют копании зарабатывать дополнительные доходы в периоды девальвации рубля за счет положительной переоценки долларовых активов.