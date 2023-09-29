Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» в первом полугодии составила 846,57 млрд рублей
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в первом полугодии 2023 г. составила 846,57 млрд руб., следует из отчета компании. Она не приводит данные за аналогичный период 2022 г.
Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла на 4,58% до дневного максимума 31,4 руб. По состоянию на 18:45 мск они стоили 31,17 руб. (+3,81%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3133,26 пункта (+0,81%). С начала года он вырос на 44%, акции компании – на 45%.
Согласно отчету, выручка в первом полугодии достигла 901,99 млрд руб., себестоимость продаж – 653,43 млрд руб., валовая прибыль – 248,57 млрд руб., прибыль от продаж – 175,55 млрд руб., прибыль до налогообложения – 1,01 трлн руб.
Как отмечает «Интерфакс», в отчете по РСБУ компания частично скрыла статьи, которые позволяют оценить величину ликвидных активов компании, называемые «кубышкой».
Так, в документе отсутствует строка «финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов» (1171), а также не раскрыто в столбце отчетного периода значение статьи «финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» (1240).
В августе финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. опубликовали крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», а также нефтепроводная компания «Транснефть». Большинство вышедших отчетностей превысили ожидания рынка, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Один из экспертов отмечал, что отличительной чертой «Сургутнефтегаза» является огромная «подушка» ликвидности в виде долларовых депозитов (в 2022 г. она выросла почти на 17% до $59 млрд). Они позволяют копании зарабатывать дополнительные доходы в периоды девальвации рубля за счет положительной переоценки долларовых активов.