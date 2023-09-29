Сбербанк еще не принял решения по выкупу своих акций у нерезидентов
Сбербанк не принял конкретного решения по выкупу собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«Сбер» уточняет, что не принимал решения по поводу возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Тема сейчас анализируется и, как подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, «конкретных планов на этот счет нет», – пояснили в пресс-службе компании.
В Сбербанке добавили, что подобные сделки необходимо предварительно согласовать с профильной подкомиссией в правительстве. Если определенное решение по выкупу акций у нерезидентов примут, банк сообщит об этом дополнительно, подчеркнули в пресс-службе.
Утром 29 сентября Греф сообщил о намерении Сбербанка выкупить свои акции у инвесторов-нерезидентов. Он не уточнил актуальный размер пакета ценных бумаг и отметил, что точная цифра может стать известна ближе к дате годового собрания акционеров.