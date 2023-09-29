Сбербанк еще не принял решения по выкупу своих акций у нерезидентов

«Сбер» уточняет, что не принимал решения по поводу возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Тема сейчас анализируется и, как подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, «конкретных планов на этот счет нет», – пояснили в пресс-службе компании.