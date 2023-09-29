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Сбербанк еще не принял решения по выкупу своих акций у нерезидентов

Ведомости

Сбербанк не принял конкретного решения по выкупу собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Сбер» уточняет, что не принимал решения по поводу возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Тема сейчас анализируется и, как подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, «конкретных планов на этот счет нет», – пояснили в пресс-службе компании.

В Сбербанке добавили, что подобные сделки необходимо предварительно согласовать с профильной подкомиссией в правительстве. Если определенное решение по выкупу акций у нерезидентов примут, банк сообщит об этом дополнительно, подчеркнули в пресс-службе.

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Утром 29 сентября Греф сообщил о намерении Сбербанка выкупить свои акции у инвесторов-нерезидентов. Он не уточнил актуальный размер пакета ценных бумаг и отметил, что точная цифра может стать известна ближе к дате годового собрания акционеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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