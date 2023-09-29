Газета
Инвестиции

Сбербанк рассматривает возможный выкуп акций у нерезидентов

Ведомости

Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет. Об этом сказал журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

При этом Греф не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам. Он добавил, что точную цифру сможет сказать ближе к дате годового собрания акционеров.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 1,91% до 262,59 руб. Цена на «префы» увеличилась на 1,8% до дневного максимума 262,3 руб. Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:13 мск находился на уровне 3 119,92 (+0,38%). С начала года он вырос на 44%, обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» – на 86%.

14 сентября ритейлер «Магнит» закрыл сделку по выкупу своих акций у нерезидентов, которые владели бумагами компании через международный депозитарий Euroclear. Ритейлер выкупил более 21,9 млн акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании.

Кроме того, «Лукойл» обратился к российским властям, чтобы они разрешили выкупить акции компании у нерезидентов. О том, что обращение находится на рассмотрении, говорил вице-премьер Александр Новак журналистам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных