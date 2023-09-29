Сбербанк рассматривает возможный выкуп акций у нерезидентов

Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 1,91% до 262,59 руб. Цена на «префы» увеличилась на 1,8% до дневного максимума 262,3 руб. Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:13 мск находился на уровне 3 119,92 (+0,38%). С начала года он вырос на 44%, обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» – на 86%.