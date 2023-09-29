Сбербанк рассматривает возможный выкуп акций у нерезидентов

Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет. Об этом сказал журналистам председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».
При этом Греф не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам. Он добавил, что точную цифру сможет сказать ближе к дате годового собрания акционеров.
Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Мосбирже 29 сентября выросла на 1,91% до 262,59 руб. Цена на «префы» увеличилась на 1,8% до дневного максимума 262,3 руб. Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:13 мск находился на уровне 3 119,92 (+0,38%). С начала года он вырос на 44%, обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» – на 86%.
14 сентября ритейлер «Магнит» закрыл сделку по выкупу своих акций у нерезидентов, которые владели бумагами компании через международный депозитарий Euroclear. Ритейлер выкупил более 21,9 млн акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании.
Кроме того, «Лукойл» обратился к российским властям, чтобы они разрешили выкупить акции компании у нерезидентов. О том, что обращение находится на рассмотрении, говорил вице-премьер Александр Новак журналистам.