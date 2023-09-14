«Магнит» объявил о завершении выкупа 21,5% акций у иностранцев

О решении выкупить ценные бумаги у иностранных инвесторов «Магнит» объявлял в середине июня. Тогда сообщалось о готовности выкупить до 10% уставного капитала, или 10,191 млн акций. Потом лимит выкупа был увеличен до 30,37 млн акций. Стоимость ценных бумаг определила правкомиссия по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, то есть в 2215 руб. на акцию.