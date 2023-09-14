Газета
Инвестиции

«Магнит» объявил о завершении выкупа 21,5% акций у иностранцев

Ведомости

«Магнит» завершил обратный выкуп акций у нерезидентов, в рамках которого было приобретено 21,9 млн акций, или 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг, следует из пресс-релиза компании.

Покупателем выступила «Магнит Альянс». Стоимость сделки эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб.

Компания выкупила бумаги у акционеров, которые владели ими через Euroclear bank. «В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции», – рассказали в пресс-службе «Магнита». В сделке приняли участие JPMorgan Chase Bank N.A, различные фонды и индивидуальные инвесторы.

Ранее по теме: «Магнит» выкупил 2300 акций

В компании подчеркнули, что разрешения позволяют провести дополнительный выкуп акций у нерезидентов. «Магнит» продолжит диалог с инвесторами, у которых не было возможности принять участие в этом тендерном предложении.

О решении выкупить ценные бумаги у иностранных инвесторов «Магнит» объявлял в середине июня. Тогда сообщалось о готовности выкупить до 10% уставного капитала, или 10,191 млн акций. Потом лимит выкупа был увеличен до 30,37 млн акций. Стоимость ценных бумаг определила правкомиссия по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, то есть в 2215 руб. на акцию.

10 августа «Магнит» сообщил о завершении выкупа у держателей, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. Было приобретено 16,91 млн акций, или около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Стоимость выкупа была эквивалентна 37,4 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных