«Магнит» объявил о завершении выкупа 21,5% акций у иностранцев
Покупателем выступила «Магнит Альянс». Стоимость сделки эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб.
Компания выкупила бумаги у акционеров, которые владели ими через Euroclear bank. «В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции», – рассказали в пресс-службе «Магнита». В сделке приняли участие JPMorgan Chase Bank N.A, различные фонды и индивидуальные инвесторы.
В компании подчеркнули, что разрешения позволяют провести дополнительный выкуп акций у нерезидентов. «Магнит» продолжит диалог с инвесторами, у которых не было возможности принять участие в этом тендерном предложении.
О решении выкупить ценные бумаги у иностранных инвесторов «Магнит» объявлял в середине июня. Тогда сообщалось о готовности выкупить до 10% уставного капитала, или 10,191 млн акций. Потом лимит выкупа был увеличен до 30,37 млн акций. Стоимость ценных бумаг определила правкомиссия по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, то есть в 2215 руб. на акцию.
10 августа «Магнит» сообщил о завершении выкупа у держателей, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. Было приобретено 16,91 млн акций, или около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Стоимость выкупа была эквивалентна 37,4 млрд руб.