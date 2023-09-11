«Магнит» выкупил 2300 акций

На фоне новости акции компании снизились на 2,48% до минимума в 5563 руб. По состоянию на 19:05 мск стоимость бумаг составила 5643 руб. (-1,08%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 122,37 пункта (-0,65%). С начала года котировки компании выросли на 30%, бенчмарк – на 44,95%.