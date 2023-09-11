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Инвестиции

«Магнит» выкупил 2300 акций

Ведомости

«Магнит» сообщил об обратном выкупе 2300 акций. Покупателем выступила дочерняя организация «Магнит Альянс». Общий объем выкупа на 30 августа достиг 16,919 млн (16,6%).

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На фоне новости акции компании снизились на 2,48% до минимума в 5563 руб. По состоянию на 19:05 мск стоимость бумаг составила 5643 руб. (-1,08%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 122,37 пункта (-0,65%). С начала года котировки компании выросли на 30%, бенчмарк – на 44,95%.

Ранее «Магнит» объявил о решении выкупить ценные бумаги у иностранных компаний. Изначально корпорация планировала приобрести у нерезидентов до 10% своих акций (10,191 млн), затем лимит повысили до 30% (30,37 млн).  

Чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 г. увеличилась до 37,3 млрд руб. (на 16,5%). Рентабельность чистой прибыли в этот период выросла на 22 б. п. год к году и составила 3,0%. По состоянию на 30 июня 2023 г. чистый долг составил 116,8 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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