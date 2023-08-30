Новак подтвердил обращение «Лукойла» к властям по поводу выкупа акций у нерезидентов
Обращение нефтяной компании «Лукойл» к российским властям о разрешении на выкуп акций компании у нерезидентов в настоящее время находится на рассмотрении. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал журналистам.
«Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные», – цитирует «Интерфакс» вице-премьера.
По его словам, с подобными просьбами обращались и другие компании из сферы его ответственности. Он отметил, что таких обращений было много, но не в последнее время. Их рассматривает специальная комиссия, уточнил он.
Стоимость акций компании в среду, 30 августа, выросла на 1,78% до максимума 6900 руб. По состоянию на 18:20 мск она составила 6852,5 руб. (+1,08 %). Индекс в то же время составил 3213,88 пункта (+0,08%). С начала года он вырос на 48%, котировки компании – на 68%.
О том, что «Лукойл» планирует выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах С, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, разрешение у российских властей было запрошено в июле. Другой собеседник агентства подтвердил факт обращения, уточнив, что в своем ходатайстве компания пообещала направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы.
Также сообщалось, что потенциальными покупателями выступают компании группы «Лукойл», объем оферты не превысит 25% акций нефтяной компании. Предполагается, что оферта будет распространяться и на депозитарные расписки. При этом дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.