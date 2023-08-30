Новак подтвердил обращение «Лукойла» к властям по поводу выкупа акций у нерезидентов

О том, что «Лукойл» планирует выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах С, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, разрешение у российских властей было запрошено в июле. Другой собеседник агентства подтвердил факт обращения, уточнив, что в своем ходатайстве компания пообещала направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы.