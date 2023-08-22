«Лукойл» может выкупить у нерезидентов до 25% акций с дисконтом
Но фоне новости стоимость акций компании выросла на 6,57% до 6677 руб. По состоянию на 17:13 мск она составила 6 605 руб. (+5,42 %).
Индекс Мосбиржи по состоянию на 16:09 мск вырос на 0,82% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 3165,7, с начала года – на 46%. Котировки акций «Лукойла» с начала года выросли на 38%.
По словам собеседника агентства, в июле «Лукойл» запросил разрешение у российских властей на выкуп акций у нерезидентов, как и полагается согласно президентскому указу № 520. Другой собеседник агентства подтвердил факт обращения, уточнив, что в своем ходатайстве компания пообещала направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы.
Потенциальными покупателями выступают компании группы «Лукойл», объем оферты не превысит 25% акций нефтяной компании. Предполагается, что оферта будет распространяться и на депозитарные расписки. При этом дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.
В уставном капитале «Лукойла» – около 692,87 млн акций. Таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить примерно 173 млн акций. Если исходить из цены закрытия торгов на Мосбирже 21 августа (6265,5 руб.), то рыночная цена такого пакета может составить почти 1,1 трлн руб.