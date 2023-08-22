«Лукойл» может выкупить у нерезидентов до 25% акций с дисконтом

По словам собеседника агентства, в июле «Лукойл» запросил разрешение у российских властей на выкуп акций у нерезидентов, как и полагается согласно президентскому указу № 520. Другой собеседник агентства подтвердил факт обращения, уточнив, что в своем ходатайстве компания пообещала направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы.