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«Группа Астра» в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона

Ведомости

Группа «Астра» в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Мосбирже разместила акции по верхней границе диапазона – 333 руб. за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз. Число новых инвесторов в структуре акционерного капитала компании превысило 100 000 человек. Как отмечает компания, небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация (перераспределение).

«Свыше 1400 наших сотрудников компании стали ее акционерами», – отметил гендиректор группы Илья Сивцев. По его словам, IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для сотрудников, которая позволит еще больше сплотить коллектив и усилить его новыми высококлассными специалистами.

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Торги бумагами компании под тикером ASTR начнутся 13 октября 2023 г. 12 октября был проведен дополнительный период сбора заявок.

Предложение состояло из 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO, включая акции на сумму 350 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала компании.

Ранее разработчик отечественной операционной системы Astra Linux предложил установить ценовой диапазон IPO) акций на Мосбирже на уровне 300–333 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63-69,9 млрд руб.

«Группа Астра» является одним из лидеров российского IT-рынка и ведущих производителей защищенного инфраструктурного программного обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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