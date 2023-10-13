«Группа Астра» в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона
Группа «Астра» в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Мосбирже разместила акции по верхней границе диапазона – 333 руб. за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз. Число новых инвесторов в структуре акционерного капитала компании превысило 100 000 человек. Как отмечает компания, небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация (перераспределение).
«Свыше 1400 наших сотрудников компании стали ее акционерами», – отметил гендиректор группы Илья Сивцев. По его словам, IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для сотрудников, которая позволит еще больше сплотить коллектив и усилить его новыми высококлассными специалистами.
Торги бумагами компании под тикером ASTR начнутся 13 октября 2023 г. 12 октября был проведен дополнительный период сбора заявок.
Предложение состояло из 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO, включая акции на сумму 350 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала компании.
Ранее разработчик отечественной операционной системы Astra Linux предложил установить ценовой диапазон IPO) акций на Мосбирже на уровне 300–333 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63-69,9 млрд руб.
«Группа Астра» является одним из лидеров российского IT-рынка и ведущих производителей защищенного инфраструктурного программного обеспечения.