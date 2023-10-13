«Группа Астра» в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона

Предложение состояло из 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO, включая акции на сумму 350 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала компании.