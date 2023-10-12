Мосбиржа определила дополнительный период сбора заявок по акциям «Группы Астра»

Компания, сообщала, что в рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций, что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций со стороны действующих акционеров. Из них около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов, пояснили в компании.