Мосбиржа определила дополнительный период сбора заявок по акциям «Группы Астра»
Мосбиржа определила дополнительный период сбора заявок по обыкновенным акциям «Группы Астра» – 12 октября с 17:50 до 18:20 мск. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Обыкновенные акции «Группы Астра» начнут торговаться с 13 октября под тикером ASTR, также информирует Мосбиржа. Бумаги компании были включены во второй уровень листинга. Их номинальная стоимость – 0,05 руб., выпуск составит 210 млн шт.
Группа анонсировала листинг на Мосбирже 3 октября. Помимо акций компания разместит три выпуска облигаций серии КС-4-567, 001Р-03, ПБО-001Р-К433. Объем первого выпуска составит 100 млрд руб. с датой погашения 14 октября 2023 г., второго – 6 млрд руб. (9 октября 2026 г.), третьего – 20 млрд руб. (10 ноября 2023 г.).
Ранее разработчик отечественной операционной системы Astra Linux предложил установить ценовой диапазон первичного размещения (IPO) акций на Мосбирже на уровне 300–333 руб. за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63-69,9 млрд руб.
Компания, сообщала, что в рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций, что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций со стороны действующих акционеров. Из них около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов, пояснили в компании.