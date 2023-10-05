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Инвестиции

«Группа Астра» объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Ведомости

«Группа Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, предложила установить ценовой диапазон первичного размещения (IPO) акций на Мосбирже на уровне 300–333 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63-69,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн Акций (что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций) со стороны действующих акционеров, из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов», – говорится в сообщении.

Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который продлится с 5 по 12 октября. После завершения IPO действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней. Старт торгов акциями под тикером ASTR начнется, как ожидается, 13 октября после объявления цены IPO и их окончательного включения во второй уровень листинга.

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Гендиректор «Астры» Илья Сивцев рассказал, в свою очередь, что дополнительными драйверами компании в средне- долгосрочной перспективе будут продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию всех отраслей экономики, значительная господдержка, уход с российского рынка западных вендоров и др.

В группу компаний «Астра» входит несколько IT-брендов. Помимо ОС Astra Linux это диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон – облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования Rubackup от «Рубэкап», система корпоративной почты Rupost от «Рупост» и др.

Компания анонсировала листинг на Московской бирже 3 октября. Она пояснила, что планирует провести IPO до конца этого месяца и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. «Ведомости» сообщали о планах проведения группой IPO в июле 2022 г.

4 октября компания также сообщила, что приобрела контрольную долю 70,2% в Knomary – разработчике платформ для автоматизации L&D-процессов, а также инструментов для создания образовательного контента. 29,8% остались у сооснователей компании Алексея Турченика, Ивана Петухова и Ивана Прищепо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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