«Группа Астра» объявила ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который продлится с 5 по 12 октября. После завершения IPO действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней. Старт торгов акциями под тикером ASTR начнется, как ожидается, 13 октября после объявления цены IPO и их окончательного включения во второй уровень листинга.