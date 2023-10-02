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Инвестиции / Технологии

Разработчик Astra Linux планирует IPO на Московской бирже в октябре

Free-float может составить около 5%
Екатерина Кинякина Софья Шелудченко
Астра / astralinux.ru

«Группа Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, анонсировала листинг на Московской бирже. Компания планирует провести IPO до конца октября и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

О планах проведения группой IPO «Ведомости» со ссылкой на Сивцева сообщали еще в июле 2022 г. Возможные сроки и сумма, которую компания планирует привлечь, тогда не раскрывались. 

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В группу компаний «Астра» входит несколько IT-брендов. Помимо ОС Astra Linux, это диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон – облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования Rubackup от ООО «Рубэкап», система корпоративной почты Rupost от ООО «Рупост» и др.

В 2022 г. компания учредила юрлицо «Астра Консалтинг», а в октябре объявила о приобретении 75% разработчика СУБД-решений ООО «Лаборатория Тантор» (сумма сделки не раскрывалась). Эти продукты используются в основном в государственных организациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.

По информации из отчетности группы, генеральному директору Илье Сивцеву принадлежат 20%, остальные 80% – у Дениса Фролова. Партнеры также владеют производителем светотехнического оборудования ГК «Вартон», который в июне 2021 г. приобрел контрольный пакет акций АО «Байкал электроникс».

В июле 2023 г. компания впервые раскрыла отчетность по МСФО, сообщали «Ведомости». В 2022 г. ГК «Астра» увеличила выручку в 2,5 раза: она составила 5,4 млрд руб. против 2,16 млрд руб. годом ранее Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза до 3 млрд руб., а EBITDA – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб.

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Сейчас из российских технологических компании на бирже представлены только интернет-холдинги «Яндекса» и VK и сервис кикшеринга Whoosh, который вышел на IPO в конце 2022 г., а из разработчиков – Softline и Positive Technologies. 

На момент раскрытия отчетности по МСФО эксперты оценивали потенциальную оценку компании в случае выходна на биржу в 30-60 млрд руб. Если сравнивать с Positive Technologies, то мультипликатор «Астры» может составить х8, отмечал аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Такие образом, по его словам, оценка компании может составить 40-45 млрд. Справедливая стоимость компании составляет от 70 млрд до 90,7 млрд руб., говорится в отчете Альфа-банка.

Таким образом, совокупная стоимость 5% акций, которые компания может разместить на бирже, составит от 1,5 млрд до 4,5 млрд руб.

Перспективы российской ОС уникальны в условиях ужесточения санкций и перехода всего государственного сектора на локальную ОС, а за ним подтянется и квазигосударственный сектор, рассуждает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. 

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По оценке Strategy Partners, объем российского IT-рынка вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В 2022 г. рынок ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на российских вендоров приходилось 7,2 млрд руб.: из этой суммы около 75% продаж пришлось на долю группы «Астра», 12% – «Базальт СПО» и 9% – «Ред cофт». К 2030 г., по прогнозам Strategy Partners, рынок операционных систем вырастет в 4 раза до 72 млрд руб., из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 63,8 млрд руб. 

Но в случае изменения государственной политики в IT-сфере, сокращения бюджетов на отрасль, дефиците и удорожание рабочей силы, темпы роста рынка могут замедлиться, считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Пока в условиях санкционного давления база клиентов будет расти, но при первой стабилизации обстановки пользователи выберут привычный Windows, резюмировала эксперт.

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