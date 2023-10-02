Разработчик Astra Linux планирует IPO на Московской бирже в октябре

По оценке Strategy Partners, объем российского IT-рынка вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В 2022 г. рынок ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на российских вендоров приходилось 7,2 млрд руб.: из этой суммы около 75% продаж пришлось на долю группы «Астра», 12% – «Базальт СПО» и 9% – «Ред cофт». К 2030 г., по прогнозам Strategy Partners, рынок операционных систем вырастет в 4 раза до 72 млрд руб., из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 63,8 млрд руб.