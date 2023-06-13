Совместимость с двумя российскими операционками станет обязательной для отечественного софта

Разработчики должны будут обеспечить совместимость своего софта минимум с двумя отечественными операционными системами (ОС), для того чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского ПО. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минцифры, рассказал «Ведомостям» его представитель. Требования будут распространяться как на новое ПО, так и на уже включенное в реестр, уточнили в министерстве. Сейчас проект документа прорабатывается с отраслевыми ассоциациями, а затем будет направлен на согласование заинтересованным ведомствам, добавил представитель Минцифры. По его словам, требования будут вводиться поэтапно для разных классов ПО: «Для уже включенного в реестр ПО будет предоставлен переходный период для его доработки под новые требования».