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Совместимость с двумя российскими операционками станет обязательной для отечественного софта

Сейчас около половины наименований в реестре не соответствуют этим требованиям, утверждают эксперты
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Разработчики должны будут обеспечить совместимость своего софта минимум с двумя отечественными операционными системами (ОС), для того чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского ПО. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минцифры, рассказал «Ведомостям» его представитель. Требования будут распространяться как на новое ПО, так и на уже включенное в реестр, уточнили в министерстве. Сейчас проект документа прорабатывается с отраслевыми ассоциациями, а затем будет направлен на согласование заинтересованным ведомствам, добавил представитель Минцифры. По его словам, требования будут вводиться поэтапно для разных классов ПО: «Для уже включенного в реестр ПО будет предоставлен переходный период для его доработки под новые требования».

Сейчас большая часть программ в реестре не имеют совместимости сразу с двумя отечественными ОС, сходятся в оценке председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов и замгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов. Такого ПО может быть больше 50%: до сих пор в реестре Минцифры не было такого параметра, как «совместимость с отечественными ОС или процессорами», и у разработчиков не было необходимости такую совместимость декларировать, говорит замгендиректора НППКТ Сергей Васильев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных