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Инвестиции

Мосбиржа с 13 октября включит акции «Группы Астра» во второй уровень листинга

Ведомости

Мосбиржа с 13 октября включит акции «Группы Астра» во второй уровень листинга под тикером ASTR. Обыкновенные акции группы будут иметь регистрационный номер выпуска – 1-01-01286-G от 16.04.2021, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Компания анонсировала листинг на Московской бирже 3 октября. Она поясинла, что планирует провести IPO до конца этого месяца и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. «Ведомости» сообщали о планах проведения группой IPO в июле 2022 г.

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4 октября компания также сообщила, что приобрела контрольную долю 70,2% в Knomary – разработчике платформ для автоматизации L&D-процессов, а также инструментов для создания образовательного контента. 29,8% остались у сооснователей компании Алексея Турченика, Ивана Петухова и Ивана Прищепо.

«Группа Астра» – разработчик отечественной операционной системы Astra Linux. Всего в портфеле «Астры» 17 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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