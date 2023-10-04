Мосбиржа с 13 октября включит акции «Группы Астра» во второй уровень листинга
Мосбиржа с 13 октября включит акции «Группы Астра» во второй уровень листинга под тикером ASTR. Обыкновенные акции группы будут иметь регистрационный номер выпуска – 1-01-01286-G от 16.04.2021, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Компания анонсировала листинг на Московской бирже 3 октября. Она поясинла, что планирует провести IPO до конца этого месяца и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. «Ведомости» сообщали о планах проведения группой IPO в июле 2022 г.
4 октября компания также сообщила, что приобрела контрольную долю 70,2% в Knomary – разработчике платформ для автоматизации L&D-процессов, а также инструментов для создания образовательного контента. 29,8% остались у сооснователей компании Алексея Турченика, Ивана Петухова и Ивана Прищепо.
«Группа Астра» – разработчик отечественной операционной системы Astra Linux. Всего в портфеле «Астры» 17 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место.