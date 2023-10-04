Мосбиржа с 13 октября включит акции «Группы Астра» во второй уровень листинга

Компания анонсировала листинг на Московской бирже 3 октября. Она поясинла, что планирует провести IPO до конца этого месяца и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. «Ведомости» сообщали о планах проведения группой IPO в июле 2022 г.