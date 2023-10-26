Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями четырех российских эмитентов

Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанный с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью прошлого года инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова.