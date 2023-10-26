Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями четырех российских эмитентов
В документе уточняется, что Bonum Capital принадлежит около 24,2 млн акций «Газпрома» и 1,3 млн бумаг «Интер РАО». Компания также владеет пакетами из 30 530 бумаг «Лукойла» и 10 000 – «Норникеля».
На момент закрытия основной сессии торгов 25 октября акции «Норникеля» на Московской бирже стоили 17 510 руб., «Лукойла» – 7437,5 руб., «Газпрома» – 169,62 руб., «Интер РАО» – 4,45 руб. Таким образом, в денежном выражении объем долей Bonum Capital может составлять 175,1 млн руб., 227,06 млн руб., 4,1 млрд руб. и 5,8 млн руб. соответственно.
Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанный с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью прошлого года инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова.