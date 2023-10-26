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Инвестиции

Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями четырех российских эмитентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании Bonum Capital заключать сделки с миноритарными пакетами «Газпрома», «Лукойла», «Интер РАО» и «Норникеля», следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что Bonum Capital принадлежит около 24,2 млн акций «Газпрома» и 1,3 млн бумаг «Интер РАО». Компания также владеет пакетами из 30 530 бумаг «Лукойла» и 10 000 – «Норникеля». 

На момент закрытия основной сессии торгов 25 октября акции «Норникеля» на Московской бирже стоили 17 510 руб., «Лукойла» – 7437,5 руб., «Газпрома» – 169,62 руб., «Интер РАО» – 4,45 руб. Таким образом, в денежном выражении объем долей Bonum Capital может составлять 175,1 млн руб., 227,06 млн руб., 4,1 млрд руб. и 5,8 млн руб. соответственно.

Ранее по теме: Bonum Capital бывшего топ-менеджера Керимова вышла из капитала завода по производству игл

Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанный с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью прошлого года инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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