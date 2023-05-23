Bonum Capital бывшего топ-менеджера Керимова вышла из капитала завода по производству игл

Bonum Capital бывшего топ-менеджера Керимова вышла из капитала завода по производству иглПродажа предприятия, скорее всего, связана с попаданием владельца инвесткомпании под санкции
«Бонум инвестментс» Мурата Алиева – экс-руководителя финансово-промышленной группы «Нафта Москва» Сулеймана Керимова – передала 49% долей в компании «Паскаль медикал» (производит одноразовые медицинские шприцы) гендиректору предприятия Максиму Сарманову. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка состоялась 19 мая. Другой совладелец предприятия – Владимир Конозаков – свои 50% в этом предприятии сохранил. В Bonum Capital и «Паскаль медикал» на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с Сармановым не удалось.
В конце 2022 г. минфин США ввел санкции в отношении Алиева, а также Bonum Capital и связанных с ней организаций, в частности «Бонум инвестментс» и «Бонум кэпитал». В декабре того же года «Бонум инвестментс» сократила свою долю в «Паскаль медикал» с 50 до 49%, передав 1% своему гендиректору Сергею Отрубянникову. В мае 2023 г. его доля перешла Евгении Нистратовой.