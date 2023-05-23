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Bonum Capital бывшего топ-менеджера Керимова вышла из капитала завода по производству игл

Продажа предприятия, скорее всего, связана с попаданием владельца инвесткомпании под санкции
Анастасия Ковалева
ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ

«Бонум инвестментс» Мурата Алиева – экс-руководителя финансово-промышленной группы «Нафта Москва» Сулеймана Керимова – передала 49% долей в компании «Паскаль медикал» (производит одноразовые медицинские шприцы) гендиректору предприятия Максиму Сарманову. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка состоялась 19 мая. Другой совладелец предприятия – Владимир Конозаков – свои 50% в этом предприятии сохранил. В Bonum Capital и «Паскаль медикал» на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с Сармановым не удалось.

В конце 2022 г. минфин США ввел санкции в отношении Алиева, а также Bonum Capital и связанных с ней организаций, в частности «Бонум инвестментс» и «Бонум кэпитал». В декабре того же года «Бонум инвестментс» сократила свою долю в «Паскаль медикал» с 50 до 49%, передав 1% своему гендиректору Сергею Отрубянникову. В мае 2023 г. его доля перешла Евгении Нистратовой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных