Bonum Capital бывшего топ-менеджера Керимова вышла из капитала завода по производству игл

В конце 2022 г. минфин США ввел санкции в отношении Алиева, а также Bonum Capital и связанных с ней организаций, в частности «Бонум инвестментс» и «Бонум кэпитал». В декабре того же года «Бонум инвестментс» сократила свою долю в «Паскаль медикал» с 50 до 49%, передав 1% своему гендиректору Сергею Отрубянникову. В мае 2023 г. его доля перешла Евгении Нистратовой.