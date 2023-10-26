Выручка «Юнипро» с января по сентябрь составила 90,5 млрд рублей

Из опубликованного ранее отчета по МСФО следует, что за первое полугодие 2023 г. компания заработала 58,3 млрд руб. – на 13,5% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль «Юнипро» за это время составила 15,5 млрд руб. За тот же период 2022 г. корпорация зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд руб.