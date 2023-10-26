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Выручка «Юнипро» с января по сентябрь составила 90,5 млрд рублей

Ведомости

Выручка электроэнергетической компании «Юнипро» с января по сентябрь 2023 г. составила 90,5 млрд руб. Показатель увеличился на 10,3% год к году, следует из бухгалтерского отчета.

Чистая прибыль корпорации за девять месяцев составила 23,7 млрд руб. По итогам аналогичного периода 2022 г. энергокорпорация зафиксировала чистый убыток в размере 5,8 млрд руб.

Пресс-служба компании отметила, что на рост показателей повлияло несколько факторов. Среди них – увеличение объемов производства электроэнергии на 4,1% год к году, а также получение платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2 с июня 2022 г. и рост выплат по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

К 17:29 мск акции «Юнипро» стоили 2,4 руб. – на 0,08% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3231,14 пункта (-1,05%), индекс электроэнергетики – 2137,78 п. (-2,56%). С начала года котировки компании увеличились на 78,63%, бенчмарки – на 50% и 50,84% соответственно.

Акции «Юнипро» выросли на фоне отчета по МСФО за первое полугодие

Из опубликованного ранее отчета по МСФО следует, что за первое полугодие 2023 г. компания заработала 58,3 млрд руб. – на 13,5% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль «Юнипро» за это время составила 15,5 млрд руб. За тот же период 2022 г. корпорация зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд руб.

«Юнипро» основали в 2005 г. В состав корпорации входят пять электростанций: Березовская, Шатурская, Смоленская, Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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