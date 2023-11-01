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Инвестиции

СПБ биржа увеличит число доступных «неквалам» китайских бумаг

Ведомости

Количество доступных неквалифицированным инвесторам ценных бумаг китайских компаний на Санкт-Петербургской бирже увеличится до 166. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

СПБ биржа отметила, что с 8 ноября на площадке начнутся торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Общее число таких эмитентов на площадке увеличится до 152. Вместе с акциями инвесторам доступны также ETF, уточнила пресс-служба.

Среди новых эмитентов – производитель электромобилей, смартфонов, портативных ПК и «умных» устройств BYD, разработчик телекоммуникационного оборудования ZTE, один из лидеров китайского туристического рынка Trip.com, «дочка» холдинга – транспортировщика нефти Cosco Shipping Holdings, один из крупнейших мировых производителей недрагоценных металлов Cmoc Group и Bank of Communications.

«СПБ биржа» увеличит количество ETF на торгах до 200

В начале октября СПБ биржа увеличила число ETF на торгах до 200. Площадка открыла доступ к пяти новым международным биржевым инвестиционным фондам, в том числе на золото, недвижимость и компании, которые выкупают свои акции.

Также СПБ биржа заявляла о готовности к открытию торгов криптовалютой в случае ее легализации в России. Глава площадки Роман Горюнов считает, что российские криптоинвесторы должны торговать в отечественной инфраструктуре, а не на иностранных платформах. Он отметил, что торговая площадка уже пыталась в 2017 г. запустить криптобиржу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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