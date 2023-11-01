СПБ биржа увеличит число доступных «неквалам» китайских бумаг

Также СПБ биржа заявляла о готовности к открытию торгов криптовалютой в случае ее легализации в России. Глава площадки Роман Горюнов считает, что российские криптоинвесторы должны торговать в отечественной инфраструктуре, а не на иностранных платформах. Он отметил, что торговая площадка уже пыталась в 2017 г. запустить криптобиржу.