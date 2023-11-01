СПБ биржа увеличит число доступных «неквалам» китайских бумаг
Количество доступных неквалифицированным инвесторам ценных бумаг китайских компаний на Санкт-Петербургской бирже увеличится до 166. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
СПБ биржа отметила, что с 8 ноября на площадке начнутся торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Общее число таких эмитентов на площадке увеличится до 152. Вместе с акциями инвесторам доступны также ETF, уточнила пресс-служба.
Среди новых эмитентов – производитель электромобилей, смартфонов, портативных ПК и «умных» устройств BYD, разработчик телекоммуникационного оборудования ZTE, один из лидеров китайского туристического рынка Trip.com, «дочка» холдинга – транспортировщика нефти Cosco Shipping Holdings, один из крупнейших мировых производителей недрагоценных металлов Cmoc Group и Bank of Communications.
В начале октября СПБ биржа увеличила число ETF на торгах до 200. Площадка открыла доступ к пяти новым международным биржевым инвестиционным фондам, в том числе на золото, недвижимость и компании, которые выкупают свои акции.
Также СПБ биржа заявляла о готовности к открытию торгов криптовалютой в случае ее легализации в России. Глава площадки Роман Горюнов считает, что российские криптоинвесторы должны торговать в отечественной инфраструктуре, а не на иностранных платформах. Он отметил, что торговая площадка уже пыталась в 2017 г. запустить криптобиржу.