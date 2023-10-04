«СПБ биржа» увеличит количество ETF на торгах до 200
«СПБ биржа» с 6 октября 2023 г. предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных биржевых инвестиционных фондов (ETF). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Как отмечает площадка, фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции.
ETF на «СПБ бирже» относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Сделки с ETF с листингом в США доступны только квалифицированным инвесторам, напоминает площадка. Расчеты по ним осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга (в долларах США). Минимальный лот составляет одна ценная бумага.
В августе колоссальный рост спроса на ETF отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов – в частности на те, в основе которых находятся бонды. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий». По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются, и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину.
Активы российских физлиц на брокерских счетах по итогам II квартала 2023 г. выросли до 8 трлн руб., что на 48% больше в годовом выражении. В структуре активов наибольшую долю, по оценке ЦБ, занимали акции резидентов – 30%. На акции и депозитарные расписки нерезидентов приходилось 14% активов. Облигации кредитных организаций занимали долю в 10%, государственные и муниципальные бонды – 9%, облигации прочих резидентов – 13%. По 7% приходилось на облигации иностранных эмитентов и паи инвестиционных фондов (включая ETF).