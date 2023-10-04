«СПБ биржа» увеличит количество ETF на торгах до 200

В августе колоссальный рост спроса на ETF отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов – в частности на те, в основе которых находятся бонды. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий». По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются, и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину.