Как Роман Горюнов видит будущее СПБ биржи

Как Роман Горюнов видит будущее СПБ биржиБум гонконгских ETF, акции турецких компаний и готовность открыть торги в выходные
3 августа СПБ биржа опубликовала итоги торгов за июль. Позже генеральный директор торговой площадки Роман Горюнов в эфире программы «БКС Live» рассказал про бум гонконгских ETF на бирже, запуск акций турецких компаний и готовность открыть торги в выходные. «Ведомости» выделили главные ответы Горюнова и самые важные показатели работы биржи.
Как поработала биржа
Оборот торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в июле составил $3,51 млрд – на 7,62% меньше, чем в июне, сообщила торговая площадка в пресс-релизе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 51,2%. Инвесторы заключили в июле 4,02 млн сделок в режиме основных торгов, их среднедневной объем составил $180 млн.
Количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 7,22% до 177 360. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,12 млн. Низшая точка со стороны количества клиентов и объемов пройдена, уверен Горюнов. «Большие надежды» он связывает с восходящим трендом развития сегмента бумаг для «неквалов».
Стоимостный объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже (SEHK) по итогам июля на СПБ бирже увеличился в полтора раза по сравнению с прошлым месяцем, до 1 млрд гонконгских долларов ($128,24 млн). Участники торгов и их клиенты заключили более 235 250 сделок в режиме основных торгов – на 46,56% больше, чем в июне.
«Объем торгов гонконгскими бумагами растет, но не так быстро, как нам хотелось бы», – признался Горюнов. По его словам, биржа продолжит пополнять список и будет расширять ликвидность постепенно. До конца года площадка планирует предоставить российскому инвестору еще примерно 100 бумаг с листингом в Гонконге. Таким образом их общее количество увеличится до 215. В январе СПБ биржа сообщала в пресс-релизе, что к этому времени планирует торговать не менее 500 гонконгскими бумагами.
Их ликвидность пока не сопоставима с американскими по объективным причинам, считает Горюнов. Главная из них заключается в том, что торговля бумагами с Гонконга – это достаточно дорогое удовольствие из-за наличия гербового сбора. Но, например, в ETF его нет, добавляет глава биржи, поэтому стоимость транзакции в этих инструментах существенно ниже, чем в акциях. Из-за этого спрос на ETF будет выше, предполагает Горюнов.
Он подчеркнул, что уже сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. Процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты, объяснил глава биржи: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. «Спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий», – признался Горюнов.
Стоимостный объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам июля составил $167,24 млн (на 6,69% больше, чем в июне). Оборот гонконгскими ETF, торги которыми биржа начала 12 июля 2023 г., составил $6,87 млн (входит в общий объем). Инструмент доступен для неквалифицированных инвесторов. «Мы ожидаем спрос на этот продукт со стороны клиентов, у которых уже есть экспозиция в юани, потому что это самый удобный инструмент с точки зрения инвестиций в китайскую валюту», – добавил глава биржи.
Еще один тренд, по наблюдениям Горюнова, это существенный рост спроса на бумаги новой экономики и компаний, которые связаны с искусственным интеллектом и цифровизацией.
Новые инструменты
«ETF мы будем расширять, поскольку видим спрос», – пообещал Горюнов. Глава биржи также сообщил, что площадка находится в процессе оценки запуска гонконгских и китайских REIT (Real estate investment trust, инвестиционный фонд недвижимости) с точки зрения регуляторных ограничений. По его мнению, есть смысл рассмотреть запуск фонда на гонконгские облигации. Запускать фьючерсы на азиатские бумаги биржа не собирается.
Горюнов заверил, что биржа не отказывается от своих планов по выходу в новые юрисдикции, которые были озвучены ранее: Бразилия, Мексика, ЮАР, Индонезия и Узбекистан. Каждая из них требует нового подхода с точки зрения налоговых и регуляторных рисков, объяснил глава биржи. О сроках можно будет говорить только тогда, когда станет понятно, что все вопросы проработаны, добавил он. «Но у нас нет такого, что в эту сторону бежим, а в эту не бежим, все юрисдикции подтверждаем», – уточнил Горюнов.
Тема добавления торгов бумагами турецких компаний находится в процессе размышления и в поиске ответа на вопрос «стоит ли», сказал Горюнов. По ОАЭ планов не было. Иран на бирже также не рассматривают. «Насколько я понимаю, там большие ограничения, рынок внутренний», – объяснил он свою позицию.
Биржа получила лицензию оператора информационной системы, чтобы иметь возможность выпускать ЦФА (цифровые финансовые активы), в частности, токены на акции, напомнил Горюнов. По его словам, использовать такие ЦФА имеет смысл в случаях, когда торговать акциями проблематично. Например, если депозитарная цепочка не предполагает возможность открытия счета номинального держателя. В таком случае ЦФА – это более упрощенный вариант торговли акциями, сказал глава биржи. Он добавил, что сейчас площадка занимается подготовкой платформы и продуктов в этом сегменте.
Горюнов считает правильным, если инфраструктура ЦФА по максимуму будет использовать наработки, которые есть на традиционном финансовом рынке. Сейчас, по его словам, закон это «не очень предусматривает». Глава биржи сообщил, что находится в диалоге с ЦБ относительно того, чтобы регулирование было изменено. Нужно, чтобы появилась возможность в рамках традиционных каналов продаж торговать с клиентом, объяснил он.
Планы на выходные
На бирже стратегически не рассматривали выплату дивидендов, в перспективе 3–4 лет точно, сказал Горюнов. Менеджмент считает, что нужно вкладывать средства в развитие. Выкуп собственных бумаг с рынка биржа тоже не планирует.
Размещение СПБ биржи на зарубежных площадках Горюнов считает нецелесообразным. На бирже пока не видят необходимости рассматривать даже присутствие в дружественных юрисдикциях. «С учетом того, что работа нерезидентов с российскими активами, мягко говоря, сейчас затруднена», – добавил он.
В конце июня Горюнов в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров ассоциации «НП РТС» сообщил, что до конца лета биржа планирует провести расчеты с инвесторами по дивидендам, которые не дошли до получателей из-за разрыва моста НРД – Euroclear.
Сейчас Горюнов предупреждает, что процесс выплаты «застрявших» дивидендов чуть-чуть затягивается. По его словам, биржа выплатила примерно 70% из того, что обещала. Множество корпоративных событий вступили в конфликт с выплатой текущих дивидендов, их выплаты стали задерживаться, объяснил глава торговой площадки. На бирже считают правильным концентрироваться на том, чтобы платить вовремя по вновь появляющимся обязанностям. Оставшиеся 30% дивидендов биржа выплатит «по мере ее организационных возможностей», пообещал Горюнов.
Биржа в начале прошлого года «серьезно обсуждала» расширение начала торгов с 5 утра и работу в выходные дни, сообщил Горюнов. Сейчас, по его словам, эта история не очень актуальна, потому что объемы торгов сократились. Для участников расходы по развертыванию инфраструктуры для торговли рано утром очень высокие, объяснил Горюнов. Он допустил, что сейчас они не оправданы экономически. «Но если многие из участников готовы вместе с нами разворачивать инфраструктуру рано утром, мы безусловно к этому готовы», – резюмировал он.
Биржа все еще ждет ответа ЦБ по бумагам Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), сказал Горюнов. С 14 ноября 2022 г. акции компании недоступны для заключения договоров во всех режимах торгов. Горюнов на Уральской конференции НАУФОР говорил о том, что попросил регулятора разъяснить, является ли владение акциями Meta Platforms финансированием террористической организации.