Как Роман Горюнов видит будущее СПБ биржи

Горюнов заверил, что биржа не отказывается от своих планов по выходу в новые юрисдикции, которые были озвучены ранее: Бразилия, Мексика, ЮАР, Индонезия и Узбекистан. Каждая из них требует нового подхода с точки зрения налоговых и регуляторных рисков, объяснил глава биржи. О сроках можно будет говорить только тогда, когда станет понятно, что все вопросы проработаны, добавил он. «Но у нас нет такого, что в эту сторону бежим, а в эту не бежим, все юрисдикции подтверждаем», – уточнил Горюнов.