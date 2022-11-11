Что известно о возможном преследовании инвесторов Meta в России

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», – сказал Чистюхин 11 ноября в кулуарах форума Finopolis-2022 (цит. по ТАСС). В октябре «СПБ биржа» сообщила, что свернет все операции с акциями Meta до 14 ноября в связи с ее включением в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.