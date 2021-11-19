Спрос на акции «СПБ Биржи» в ходе IPO составил $800 млн

В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out), уточнил один из источников «Ведомостей». Выход на NASDAQ был отложен до лета 2022 г. Ранее Forbes со ссылкой на свои источники писал, что на этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter – письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Другой собеседник издания говорил, что эмитент сам не успел подготовить информацию.