Спрос на акции «СПБ Биржи» в ходе IPO составил $800 млн

Спрос на акции «СПБ Биржи» в ходе IPO составил $800 млнРазмещение прошло по верхней границе ценового диапазона с большой переподпиской
«СПБ Биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO инвесторам предложено до 15,2 млн обыкновенных акций (порядка 13,3% капитала). Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд.
Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Спрос на бумаги был сбалансированным, как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институциональных инвесторов и со стороны иностранных инвесторов, отмечают собеседники «Ведомостей». Спрос среди розничных инвесторов превысил $500 млн, а среди институциональных инвесторов отмечены крупные западные инвесторы, отметил источник, но названия компаний не раскрыл. IPO «СПБ Биржи» привлекло внимание значительно большего числа розничных инвесторов, чем ожидалось, говорит один из собеседников издания.
Источник «Ведомостей», близкий к руководству компании отмечает, что «акционеры биржи удовлетворены финансовыми показателями, которые генерит актив, а потому не торопятся выходить из бизнеса». «Это не cash-out существующих акционеров, это – деньги на развитие- на усовершенствования сервисов биржи и на усиление ее финансовой надежности. Поэтому объем размещения небольшой. К тому же акционеры и инвесторы ждут размещения акций на зарубежных рынках. Вот тогда и будет большое размещение», – сказал собеседник «Ведомостей».
«В статусе публичной компании "СПБ Биржа" намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов», – подтвердил «Ведомостям» генеральный директор «СПБ Биржи» Роман Горюнов.
Торги акциями «СПБ Биржи» под тикером SPBE должны начаться 19 ноября, на ее собственной площадке. Первая сделка прошла успешно в довольно непростых рыночных условиях, по верхней границе с большой переподпиской, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Биржа провела нетипичную для России сделку по выходу на публичный рынок капитала с преференциями для розничных инвесторов, отмечает эксперт.
В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out), уточнил один из источников «Ведомостей». Выход на NASDAQ был отложен до лета 2022 г. Ранее Forbes со ссылкой на свои источники писал, что на этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter – письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Другой собеседник издания говорил, что эмитент сам не успел подготовить информацию.
«Размещение на собственной площадке по относительно невысокой оценке предоставило доступ к бумагам компании российской рознице. А в 2022 г., в ходе второго этапа размещения на NASDAQ, у российских инвесторов, участвовавших в первом этапе сделки, будет второй шанс заработать: во-первых, благодаря кратному спросу и невысокой цене, после размещения акции могут сразу пойти в рост, во-вторых, при выходе на NASDAQ оценка компании может еще существенно вырасти», – считает Суверов.