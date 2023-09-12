«СПБ биржа» перешла на дружественную депозитарную цепочку учета гонконгских бумаг

Как поясняет площадка, с этого дня расчетный депозитарий торговой площадки – «СПБ банк» – начал использовать международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF.