«СПБ биржа» перешла на дружественную депозитарную цепочку учета гонконгских бумаг
«СПБ биржа» с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех гонконгских бумаг. Сделки с этими бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам. Об этом говорится в сообщении площадки.
Как поясняет площадка, с этого дня расчетный депозитарий торговой площадки – «СПБ банк» – начал использовать международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF.
Гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов, комментируя переход, заявил о стремлении обеспечить широкую инвестиционную линейку и диверсификацию для российского розничного инвестора. По его словам, проводится большая работа, чтобы гонконгские бумаги оставались доступными неквалифицированным инвесторам.
При этом все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам, также будут учитываться в дружественных депозитариях. Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов, подчеркнул Горюнов.
В июне на бирже Гонконга (HKEX) появилась возможность торговать ценными бумагами в гонконгских долларах и юанях вне зависимости от валюты выпуска. Как сообщали «Ведомости», так называемая модель двойного счетчика HKD-RMB (гонконгский доллар/юань) заработала для 24 компаний, большинство из которых доступно российским инвесторам на «СПБ бирже».