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Инвестиции

«СПБ биржа» перешла на дружественную депозитарную цепочку учета гонконгских бумаг

Ведомости

«СПБ биржа» с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех гонконгских бумаг. Сделки с этими бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам. Об этом говорится в сообщении площадки.

Как поясняет площадка, с этого дня расчетный депозитарий торговой площадки – «СПБ банк» – начал использовать международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF.

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Гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов, комментируя переход, заявил о стремлении обеспечить широкую инвестиционную линейку и диверсификацию для российского розничного инвестора. По его словам, проводится большая работа, чтобы гонконгские бумаги оставались доступными неквалифицированным инвесторам.

При этом все новые гонконгские ценные бумаги, которые предполагается допустить к торгам, также будут учитываться в дружественных депозитариях. Такая инфраструктура позволяет расширять список инвестиционных инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов, подчеркнул Горюнов.

В июне на бирже Гонконга (HKEX) появилась возможность торговать ценными бумагами в гонконгских долларах и юанях вне зависимости от валюты выпуска. Как сообщали «Ведомости», так называемая модель двойного счетчика HKD-RMB (гонконгский доллар/юань) заработала для 24 компаний, большинство из которых доступно российским инвесторам на «СПБ бирже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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