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Биржа Гонконга запустила торги бумагами в гонконгских долларах и юанях

Это может оживить китайский фондовый рынок в долгосрочной перспективе
Инга Сангалова
Imaginechina via AFP

На бирже Гонконга (HKEX) появилась возможность торговать ценными бумагами в гонконгских долларах и юанях вне зависимости от валюты выпуска. Так называемая модель двойного счетчика HKD-RMB (гонконгский доллар/юань) работает сейчас для 24 компаний, большинство из которых доступно российским инвесторам на «СПБ бирже».

В первый день торгов, 19 июня, активнее остальных в юанях торговались бумаги China Mobile, BOC Hong Kong Holdings и Tencent, свидетельствуют данные Bloomberg. Объемы торгов China Mobile в юанях составили 13% от общего объема акций. По данным Bloomberg, совокупная рыночная стоимость 24 «ценных бумаг с двойным счетчиком» равна $1,9 трлн – это более трети всей стоимости рынка Гонконга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных