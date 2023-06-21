Биржа Гонконга запустила торги бумагами в гонконгских долларах и юанях

В первый день торгов, 19 июня, активнее остальных в юанях торговались бумаги China Mobile, BOC Hong Kong Holdings и Tencent, свидетельствуют данные Bloomberg. Объемы торгов China Mobile в юанях составили 13% от общего объема акций. По данным Bloomberg, совокупная рыночная стоимость 24 «ценных бумаг с двойным счетчиком» равна $1,9 трлн – это более трети всей стоимости рынка Гонконга.