Биржа Гонконга запустила торги бумагами в гонконгских долларах и юанях

Биржа Гонконга запустила торги бумагами в гонконгских долларах и юаняхЭто может оживить китайский фондовый рынок в долгосрочной перспективе
На бирже Гонконга (HKEX) появилась возможность торговать ценными бумагами в гонконгских долларах и юанях вне зависимости от валюты выпуска. Так называемая модель двойного счетчика HKD-RMB (гонконгский доллар/юань) работает сейчас для 24 компаний, большинство из которых доступно российским инвесторам на «СПБ бирже».
В первый день торгов, 19 июня, активнее остальных в юанях торговались бумаги China Mobile, BOC Hong Kong Holdings и Tencent, свидетельствуют данные Bloomberg. Объемы торгов China Mobile в юанях составили 13% от общего объема акций. По данным Bloomberg, совокупная рыночная стоимость 24 «ценных бумаг с двойным счетчиком» равна $1,9 трлн – это более трети всей стоимости рынка Гонконга.
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