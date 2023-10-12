СПБ биржа заявила о готовности к торгам криптовалютой в случае ее легализации

В России 1 января 2021 г. вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. В нем прописано, что такая валюта является имуществом, но ее нельзя использовать для оплаты покупки товаров или услуг. Закон не запрещает физическим и юридическим лицам вкладываться в цифровые активы.