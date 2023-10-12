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Инвестиции

СПБ биржа заявила о готовности к торгам криптовалютой в случае ее легализации

Ведомости

Санкт-Петербургская биржа готова открыть торги криптовалютой, как только ее легализуют в России. Об этом заявил на форуме НАУФОР глава торговой площадки Роман Горюнов.

«Мир криптовалюты когда-нибудь сольется с миром традиционных финансовых инструментов. <…> Когда в Российской Федерации разрешат криптовалюту, мы будем первыми [в стране], кто будет ею торговать», – отметил глава СПБ биржи (цитата по ТАСС).

По словам Горюнова, торговая площадка уже пыталась в 2017 г. запустить криптобиржу. Он считает, что российские криптоинвесторы должны торговать в отечественной инфраструктуре, а не на иностранных платформах. 

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В России 1 января 2021 г. вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. В нем прописано, что такая валюта является имуществом, но ее нельзя использовать для оплаты покупки товаров или услуг. Закон не запрещает физическим и юридическим лицам вкладываться в цифровые активы.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал в декабре 2022 г., что криптовалюту в России легализуют в 2023 г. Но как платежное средство на территории страны ее все же нельзя будет использовать.

С 15 августа Банк России разрешил использовать в реальных операциях цифровые рубли. Пока валюта находится на стадии тестирования, в массовый оборот ее планируют ввести не ранее 2025 г.

Ранее по теме: ЦБ намерен дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

Сейчас к тестированию допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций. С 1 января ЦБ планирует дать доступ к цифровому рублю иностранным банкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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