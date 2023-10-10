ЦБ намерен дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года
Указание вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли зарубежных банков. Уточняется, что операции по таким счетам будут проводиться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».
РБК отмечает, что, согласно действующей версии этого положения, иностранные банки не могут иметь счета в цифровых рублях. В то же время они могут это сделать в соответствии с законом о цифровом рубле. В ЦБ заявили, что платформа цифрового рубля предполагает трансграничное взаимодействие. В связи с этим эта возможность должна быть прописана и в подзаконных актах. Работа будет вестись «по мере необходимости», уточнили там.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.
Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Сейчас к тестированию допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.