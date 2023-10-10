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Финансы

ЦБ намерен дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

Ведомости

Иностранные банки могут получить доступ к цифровому рублю с 1 января 2025 г., следует из проекта указания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание РБК.

Указание вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли зарубежных банков. Уточняется, что операции по таким счетам будут проводиться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».

РБК отмечает, что, согласно действующей версии этого положения, иностранные банки не могут иметь счета в цифровых рублях. В то же время они могут это сделать в соответствии с законом о цифровом рубле. В ЦБ заявили, что платформа цифрового рубля предполагает трансграничное взаимодействие. В связи с этим эта возможность должна быть прописана и в подзаконных актах. Работа будет вестись «по мере необходимости», уточнили там.

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Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ.

Цифровой рубль стали использовать в реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования не ранее 2025 г. Сейчас к тестированию допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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