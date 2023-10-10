ЦБ намерен дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года

РБК отмечает, что, согласно действующей версии этого положения, иностранные банки не могут иметь счета в цифровых рублях. В то же время они могут это сделать в соответствии с законом о цифровом рубле. В ЦБ заявили, что платформа цифрового рубля предполагает трансграничное взаимодействие. В связи с этим эта возможность должна быть прописана и в подзаконных актах. Работа будет вестись «по мере необходимости», уточнили там.