Россияне инвестировали в БПИФ на Мосбирже более 100 млрд рублей
Объем вложений в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) на Московской бирже превысил 100 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
Мосбиржа уточнила, что всего в БПИФах участвуют более 200 000 частных инвесторов – почти вдвое больше, чем к концу 2022 г. С января по октябрь совокупный объем операций с фондами денежного рынка составил свыше 570 млрд руб., а объем торгов увеличился до 460 млн руб. По сравнению с данными за весь 2022 г. показатели увеличились в три и четыре раза соответственно.
Популярность БПИФов среди инвесторов повысилась на фоне поэтапного повышения ключевой ставки Банка России, отметил управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов. Он добавил, что такой инструмент является одним из наиболее надежных для частных инвесторов. По его словам, БПИФ позволяет получать рыночную доходность и защищать сбережения от инфляции.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что паевые инвестиционные фонды эффективны при изменчивой ситуации на рынке. Они отчасти позволяют инвесторам оперативно реагировать на изменения в списках ценных бумаг, доступных для торгов на российских биржах, на санкционные новости и поток информации по отдельным эмитентам или отраслям.
В октябре в России появился первый БПИФ на акции малого и среднего бизнеса. Его запустила на Мосбирже УК «Первая» под тикером SBSC. Управляющие считают, что последний год такие акции очень популярны у розничных инвесторов из-за высокой недооцененности. Взлеты отдельных акций фиксируют на уровне 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года.