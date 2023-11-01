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Инвестиции

Россияне инвестировали в БПИФ на Мосбирже более 100 млрд рублей

Ведомости

Объем вложений в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) на Московской бирже превысил 100 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Мосбиржа уточнила, что всего в БПИФах участвуют более 200 000 частных инвесторов – почти вдвое больше, чем к концу 2022 г. С января по октябрь совокупный объем операций с фондами денежного рынка составил свыше 570 млрд руб., а объем торгов увеличился до 460 млн руб. По сравнению с данными за весь 2022 г. показатели увеличились в три и четыре раза соответственно.

Популярность БПИФов среди инвесторов повысилась на фоне поэтапного повышения ключевой ставки Банка России, отметил управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов. Он добавил, что такой инструмент является одним из наиболее надежных для частных инвесторов. По его словам, БПИФ позволяет получать рыночную доходность и защищать сбережения от инфляции.

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Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что паевые инвестиционные фонды эффективны при изменчивой ситуации на рынке. Они отчасти позволяют инвесторам оперативно реагировать на изменения в списках ценных бумаг, доступных для торгов на российских биржах, на санкционные новости и поток информации по отдельным эмитентам или отраслям.

В октябре в России появился первый БПИФ на акции малого и среднего бизнеса. Его запустила на Мосбирже УК «Первая» под тикером SBSC. Управляющие считают, что последний год такие акции очень популярны у розничных инвесторов из-за высокой недооцененности. Взлеты отдельных акций фиксируют на уровне 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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