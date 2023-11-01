Россияне инвестировали в БПИФ на Мосбирже более 100 млрд рублей

Мосбиржа уточнила, что всего в БПИФах участвуют более 200 000 частных инвесторов – почти вдвое больше, чем к концу 2022 г. С января по октябрь совокупный объем операций с фондами денежного рынка составил свыше 570 млрд руб., а объем торгов увеличился до 460 млн руб. По сравнению с данными за весь 2022 г. показатели увеличились в три и четыре раза соответственно.