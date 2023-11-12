Go Invest может выйти на торги на биржах в Индии с IV квартала

В сентябре 2023 г. индийский фондовый рынок занял пятое место в мире по величине с капитализацией $3,8 трлн. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что доля роста Индии в глобальном ВВП к 2024 г. вырастет с 11% до 18%, а к 2027 г. страна может войти в тройку крупнейших в мире после США и Китая. JPMorgan в сентябре заявил, что включит в июне 2024 г. госбонды Индии в индексы развивающихся стран GBI-EM.