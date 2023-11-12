Go Invest может выйти на торги на биржах в Индии с IV квартала
Инвестиционная компания Go Invest может выйти на торги на индийских фондовых рынках в IV квартале 2023 г. или в первом полугодии 2024 г. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин.
Первой в России прямой доступ к фондовым рынкам в Индии получила УК «Альфа капитал». УК присвоили статус портфельного иностранного инвестора в середине февраля, что позволит проводить сделки с индийскими акциями на обеих фондовых биржах Индии – Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE).
Сейчас инвестировать в индийские бумаги в России можно через ETF, которые торгуются на СПБ бирже, – iShares MSCI India и WisdomTree India Earnings Fund. Оба инструмента доступны только квалифицированным инвесторам. Из-за санкций торги на «СПБ бирже» приостановлены.
В сентябре 2023 г. индийский фондовый рынок занял пятое место в мире по величине с капитализацией $3,8 трлн. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что доля роста Индии в глобальном ВВП к 2024 г. вырастет с 11% до 18%, а к 2027 г. страна может войти в тройку крупнейших в мире после США и Китая. JPMorgan в сентябре заявил, что включит в июне 2024 г. госбонды Индии в индексы развивающихся стран GBI-EM.