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Инвестиции

Go Invest может выйти на торги на биржах в Индии с IV квартала

Ведомости

Инвестиционная компания Go Invest может выйти на торги на индийских фондовых рынках в IV квартале 2023 г. или в первом полугодии 2024 г. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин.

Первой в России прямой доступ к фондовым рынкам в Индии получила УК «Альфа капитал». УК присвоили статус портфельного иностранного инвестора в середине февраля, что позволит проводить сделки с индийскими акциями на обеих фондовых биржах Индии – Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE).

Статус иностранного портфельного инвестора в Индии уже получил и Сбербанк. Его также пытаются оформить ВТБ и ФГ «Финам».

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Сейчас инвестировать в индийские бумаги в России можно через ETF, которые торгуются на СПБ бирже, – iShares MSCI India и WisdomTree India Earnings Fund. Оба инструмента доступны только квалифицированным инвесторам. Из-за санкций торги на «СПБ бирже» приостановлены.

В сентябре 2023 г. индийский фондовый рынок занял пятое место в мире по величине с капитализацией $3,8 трлн. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что доля роста Индии в глобальном ВВП к 2024 г. вырастет с 11% до 18%, а к 2027 г. страна может войти в тройку крупнейших в мире после США и Китая. JPMorgan в сентябре заявил, что включит в июне 2024 г. госбонды Индии в индексы развивающихся стран GBI-EM.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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