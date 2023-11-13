«Южуралзолото» назвала ценовой диапазон IPO

Компания несколько раз пыталась выйти на первичное размещение, но попытки не увенчались успехом из-за недостаточного спроса, отмечал в комментарии «Ведомостям» руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. У компании достаточно сложные активы, а инвесторы просили значительные дисконты к цене акций (в 30–40% относительно бумаг «Полюса» и Nordgold), поясняет он. По словам Курасова, основным риском для инвесторов являются сравнительно небольшие объемы добычи компании (менее 1 млн унций в год), а также ухудшение ее финансовых показателей на фоне роста цены на золото.