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Инвестиции

«Южуралзолото» назвала ценовой диапазон IPO

Ведомости

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» сообщила, что ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) установлен на уровне от 55 коп. до 60 коп. за одну акцию. Это соответствует стоимости акционерного капитала от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

Компания 13 ноября объявила, что начала прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Сбор планируется завершить до 21 ноября включительно.

«Южуралзолото» в рамках IPO планирует разместить на Мосбирже дополнительный выпуск акций в объеме до 5% акционерного капитала. При этом в рамках предложения не планируется продажа акций основным акционером компании – предложение состоит исключительно из допэмиссии акций, отмечает компания. Она планирует направить привлеченные средства на снижение долговой нагрузки, а также для общекорпоративных целей.

Старт торгов акциями ожидается 22 ноября 2023 г. под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Бумаги включены во второй уровень листинга Мосбиржи. Торговый лот будет содержать 1000 акций.

Компания несколько раз пыталась выйти на первичное размещение, но попытки не увенчались успехом из-за недостаточного спроса, отмечал в комментарии «Ведомостям» руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. У компании достаточно сложные активы, а инвесторы просили значительные дисконты к цене акций (в 30–40% относительно бумаг «Полюса» и Nordgold), поясняет он. По словам Курасова, основным риском для инвесторов являются сравнительно небольшие объемы добычи компании (менее 1 млн унций в год), а также ухудшение ее финансовых показателей на фоне роста цены на золото.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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