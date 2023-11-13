Акции «Софтлайна» подешевели на 9% на фоне сообщения о невыплате дивидендов
Стоимость акций поставщика IТ-решений и сервисов «Софтлайн» в ходе торгов 13 ноября снизилась на 9,4% до дневного минимума 144,52 руб. Котировки отреагировали на опубликованное в центре раскрытия информации «Интерфакса» сообщение о решении компании не выплачивать дивиденды.
По состоянию на 12:56 мск они стоили 153,4 руб. (-3,81%). Индекс Мосбиржи составил 3248,75 пункта (+0,21%). Торги акциями «Софтлайна» на Мосбирже стартовали 26 сентября 2023 г. С того момента котировки бумаг увеличились на 4%, бенчмарк – на 6,4%.
В сообщении, опубликованном 13 ноября, говорилось, что, согласно рекомендациям совета директоров, «Софтлайн» не будет выплачивать дивиденды за 2022 г. единственному акционеру и не будет распределять чистую прибыль по итогам отчетного периода. Решение было принято 20 июня.
Позднее компания уточнила, что раскрытие этого факта не является новым сообщением, а лишь перевыпуском старых сообщений, который необходим по техническим причинам. Компания также подчеркнула, что никакой новой дополнительной эмиссии акций сегодня объявлено не было.
Чистая прибыль «Софтлайн» по МСФО за 2022 г. увеличилась почти в семь раз по сравнению с 2021 г. и достигла 6,5 млрд руб.
9 ноября компания представила отчетность по МСФО за III квартал и девять месяцев 2023 г. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла до 1,7 млрд руб. против 6,6 млн руб. за девять месяцев 2022 г.
«Софтлайн» – IT-компания, обеспечивающая цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков. Группа нацелена на производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных IТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.