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Инвестиции

Акции «Софтлайна» подешевели на 9% на фоне сообщения о невыплате дивидендов

Ведомости

Стоимость акций поставщика IТ-решений и сервисов «Софтлайн» в ходе торгов 13 ноября снизилась на 9,4% до дневного минимума 144,52 руб. Котировки отреагировали на опубликованное в центре раскрытия информации «Интерфакса» сообщение о решении компании не выплачивать дивиденды.

По состоянию на 12:56 мск они стоили 153,4 руб. (-3,81%). Индекс Мосбиржи составил 3248,75 пункта (+0,21%). Торги акциями «Софтлайна» на Мосбирже стартовали 26 сентября 2023 г. С того момента котировки бумаг увеличились на 4%, бенчмарк – на 6,4%.

В сообщении, опубликованном 13 ноября, говорилось, что, согласно рекомендациям совета директоров, «Софтлайн» не будет выплачивать дивиденды за 2022 г. единственному акционеру и не будет распределять чистую прибыль по итогам отчетного периода. Решение было принято 20 июня.

Позднее компания уточнила, что раскрытие этого факта не является новым сообщением, а лишь перевыпуском старых сообщений, который необходим по техническим причинам. Компания также подчеркнула, что никакой новой дополнительной эмиссии акций сегодня объявлено не было.

Чистая прибыль «Софтлайн» по МСФО за 2022 г. увеличилась почти в семь раз по сравнению с 2021 г. и достигла 6,5 млрд руб.

9 ноября компания представила отчетность по МСФО за III квартал и девять месяцев 2023 г. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла до 1,7 млрд руб. против 6,6 млн руб. за девять месяцев 2022 г.

«Софтлайн» – IT-компания, обеспечивающая цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков. Группа нацелена на производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных IТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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