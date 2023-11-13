Акции «Софтлайна» подешевели на 9% на фоне сообщения о невыплате дивидендов

9 ноября компания представила отчетность по МСФО за III квартал и девять месяцев 2023 г. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла до 1,7 млрд руб. против 6,6 млн руб. за девять месяцев 2022 г.