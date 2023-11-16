Объем инвестиций физлиц в акции в 3,5 раза превысил вложения институционалов

Топ-менеджер добавила, что IPO на Мосбирже сейчас небольшие – объемом порядка нескольких миллиардов, большую часть спроса при первичных размещениях акций составляют физлица. Компании малого и среднего размера в таких условиях могут рассчитывать на то, чтобы привлечь капитал, считает эксперт. Но финансовый рычаг не безразмерный, и экономику нужно уводить в долговую спираль, заключила Логинова.