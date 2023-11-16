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Инвестиции

Объем инвестиций физлиц в акции в 3,5 раза превысил вложения институционалов

Ведомости

Физлица с марта 2022 г. вложили в акции в 3,5 раза больше средств, чем институционалы, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на встрече в рамках обсуждения основных направлений развития финансового рынка страны на 2024 г. и на период 2025-2026 гг.

С марта 2022 г. нетто-приток средств физлиц на фондовом рынке достиг 280 млрд руб., привел слова Логиновой ТАСС. По ее данным, в акции частные инвесторы вложили около 150 млрд руб., еще около 130 млрд руб. составили их инвестиции в БПИФы. 

Объем вложений институциональных инвесторов за этот период составил 80 млрд руб., уточнила эксперт. Эта сумма складывается в основном из разовых крупных сделок, отметила Логинова.

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Топ-менеджер добавила, что IPO на Мосбирже сейчас небольшие – объемом порядка нескольких миллиардов, большую часть спроса при первичных размещениях акций составляют физлица. Компании малого и среднего размера в таких условиях могут рассчитывать на то, чтобы привлечь капитал, считает эксперт. Но финансовый рычаг не безразмерный, и экономику нужно уводить в долговую спираль, заключила Логинова.

По опубликованным ранее подсчетам Мосбиржи, общее количество физлиц с открытыми брокерскими счетами в России к концу октября достигло 28,5 млн человек. Преимущественно за счет вложений частных инвесторов разработчик ПО «Астра» и сеть магазинов мужской одежды Henderson на своих недавних IPO привлекли 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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