Объем инвестиций физлиц в акции в 3,5 раза превысил вложения институционалов
Физлица с марта 2022 г. вложили в акции в 3,5 раза больше средств, чем институционалы, заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на встрече в рамках обсуждения основных направлений развития финансового рынка страны на 2024 г. и на период 2025-2026 гг.
С марта 2022 г. нетто-приток средств физлиц на фондовом рынке достиг 280 млрд руб., привел слова Логиновой ТАСС. По ее данным, в акции частные инвесторы вложили около 150 млрд руб., еще около 130 млрд руб. составили их инвестиции в БПИФы.
Объем вложений институциональных инвесторов за этот период составил 80 млрд руб., уточнила эксперт. Эта сумма складывается в основном из разовых крупных сделок, отметила Логинова.
Топ-менеджер добавила, что IPO на Мосбирже сейчас небольшие – объемом порядка нескольких миллиардов, большую часть спроса при первичных размещениях акций составляют физлица. Компании малого и среднего размера в таких условиях могут рассчитывать на то, чтобы привлечь капитал, считает эксперт. Но финансовый рычаг не безразмерный, и экономику нужно уводить в долговую спираль, заключила Логинова.
По опубликованным ранее подсчетам Мосбиржи, общее количество физлиц с открытыми брокерскими счетами в России к концу октября достигло 28,5 млн человек. Преимущественно за счет вложений частных инвесторов разработчик ПО «Астра» и сеть магазинов мужской одежды Henderson на своих недавних IPO привлекли 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно.