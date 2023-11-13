Чистая прибыль Мосбиржи в III квартале выросла на 63,9%
Чистая прибыль Московской биржи по итогам III квартала составила 14,3 млрд руб. Год к году показатель увеличился на 63,9%, следует из отчетности торговой площадки по МСФО.
Акции Мосбиржи к 11:06 мск торговались по 211,2 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 10 ноября их стоимость увеличилась на 0,4%. Индекс Мосбиржи составил 3247,8 пункта (+0,2%). С начала года котировки торговой площадки увеличились в 2,2 раза, бенчмарк вырос на 50,8%.
EBITDA с июля по сентябрь 20,6 млрд руб. – на 72,8% больше, чем по итогам аналогичного периода в 2022 г. Рентабельность по EBITDA год к году уменьшилась на 0,7 п.п. до 75,7%.
Комиссионные доходы Мосбиржи в III квартале выросли на 60% г./г. до 14,4 млрд руб. Операционные доходы увеличились на 41% до 25,6 млрд руб., операционные расходы – на 37,7% до 7,4 млрд руб. год к году. Скорректированная чистая прибыль с июля по сентябрь составила 13,3 млрд руб. (+29,3% г./г.).
Основными драйверами роста за период Мосбиржа назвала утверждение собственной стратегии развития до 2028 г. и обновление дивидендной политики, старт торгов акциями «Софтлайна» после обмена депозитарных расписок Noventiq, начало торговых операций с поставочными фьючерсными контрактами. В число важнейших событий за III квартал также вошли пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА), а также 168 выпусков облигаций на общую сумму 1,4 трлн руб. от 80 компаний, из которых 12 – новые эмитенты.
Мосбиржа также выделила ключевые события октября, которые могут повлиять на дальнейшие финансовые результаты торговой площадки. К концу октября число инвесторов с открытыми брокерскими счетами в России составило 28,5 млн человек. На бирже провели IPO разработчик ПО «Астра» и сеть магазинов мужской одежды Henderson, которые привлекли 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. Также на Мосбирже стартовали торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс сахара и товарные аукционы по продаже молока и молочных продуктов. Еще одним драйвером торговая площадка считает обновление механизма дискретных аукционов и введение новых мер по противодействию дестабилизации цен.
По итогам II квартала чистая прибыль Мосбиржи выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2% до 12,11 млрд руб. В отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% до 12,01 млрд руб. EBITDA выросла на 43,6% до 16,34 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 16,21 млрд руб. (+6,8%) при скорректированной рентабельности 77,6% (рост на 1,4 п. п.).