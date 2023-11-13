Чистая прибыль Мосбиржи в III квартале выросла на 63,9%

Мосбиржа также выделила ключевые события октября, которые могут повлиять на дальнейшие финансовые результаты торговой площадки. К концу октября число инвесторов с открытыми брокерскими счетами в России составило 28,5 млн человек. На бирже провели IPO разработчик ПО «Астра» и сеть магазинов мужской одежды Henderson, которые привлекли 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. Также на Мосбирже стартовали торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс сахара и товарные аукционы по продаже молока и молочных продуктов. Еще одним драйвером торговая площадка считает обновление механизма дискретных аукционов и введение новых мер по противодействию дестабилизации цен.