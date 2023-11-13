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Инвестиции

Чистая прибыль Мосбиржи в III квартале выросла на 63,9%

Ведомости

Чистая прибыль Московской биржи по итогам III квартала составила 14,3 млрд руб. Год к году показатель увеличился на 63,9%, следует из отчетности торговой площадки по МСФО.

Акции Мосбиржи к 11:06 мск торговались по 211,2 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 10 ноября их стоимость увеличилась на 0,4%. Индекс Мосбиржи составил 3247,8 пункта (+0,2%). С начала года котировки торговой площадки увеличились в 2,2 раза, бенчмарк вырос на 50,8%.

EBITDA с июля по сентябрь 20,6 млрд руб. – на 72,8% больше, чем по итогам аналогичного периода в 2022 г. Рентабельность по EBITDA год к году уменьшилась на 0,7 п.п. до 75,7%.

Комиссионные доходы Мосбиржи в III квартале выросли на 60% г./г. до 14,4 млрд руб. Операционные доходы увеличились на 41% до 25,6 млрд руб., операционные расходы – на 37,7% до 7,4 млрд руб. год к году. Скорректированная чистая прибыль с июля по сентябрь составила 13,3 млрд руб. (+29,3% г./г.).

Основными драйверами роста за период Мосбиржа назвала утверждение собственной стратегии развития до 2028 г. и обновление дивидендной политики, старт торгов акциями «Софтлайна» после обмена депозитарных расписок Noventiq, начало торговых операций с поставочными фьючерсными контрактами. В число важнейших событий за III квартал также вошли пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА), а также 168 выпусков облигаций на общую сумму 1,4 трлн руб. от 80 компаний, из которых 12 – новые эмитенты.

Московская биржа опубликовала новую стратегию развития на ближайшие пять лет

Торговая площадка также обновила свою дивидендную политику

Мосбиржа также выделила ключевые события октября, которые могут повлиять на дальнейшие финансовые результаты торговой площадки. К концу октября число инвесторов с открытыми брокерскими счетами в России составило 28,5 млн человек. На бирже провели IPO разработчик ПО «Астра» и сеть магазинов мужской одежды Henderson, которые привлекли 3,5 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно. Также на Мосбирже стартовали торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс сахара и товарные аукционы по продаже молока и молочных продуктов. Еще одним драйвером торговая площадка считает обновление механизма дискретных аукционов и введение новых мер по противодействию дестабилизации цен.

По итогам II квартала чистая прибыль Мосбиржи выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2% до 12,11 млрд руб. В отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% до 12,01 млрд руб. EBITDA выросла на 43,6% до 16,34 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 16,21 млрд руб. (+6,8%) при скорректированной рентабельности 77,6% (рост на 1,4 п. п.).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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