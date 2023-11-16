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Инвестиции

Чистая прибыль МТС в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза на 43,8%

Ведомости

Чистая прибыль МТС за III квартал уменьшилась на 27,1% год к году до 9 млрд руб. С января по сентябрь показатель увеличился в годовом выражении на 41,8% до 38,5 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

Чистая прибыль в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза «Ведомостей» – аналитики ожидали, что она составит 16 млрд руб. (+30% в годовом выражении).

Акции МТС на Мосбирже в 16:40 мск стоили 273,55 руб. – на 1,21% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3203,91 пункта (-0,35%). С начала года он увеличился на 48,73%, котировки компании – на 16,11%.

Общая выручка с июля по сентябрь составила 159,7 млрд руб. – на 16% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидали более низкого показателя – на уровне 154,1 млрд руб. За девять месяцев выручка составила 446 млрд руб. (+12,2% г/г).

Консенсус-прогноз: выручка МТС за девять месяцев вырастет почти на 12%

Эксперты считают, что дивидендов от компании стоит ожидать в 2024 году

Аналитики прогнозировали рост OIBDA (показателя, демонстрирующего операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в III квартале на 7,4% до 65 млрд руб. В отчете компании указано, что показатель увеличился только на 0,6% до 60,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA с января по сентябрь составила 182,2 млрд руб. (+8% г/г).

Эксперты ранее выразили мнение, что акции МТС для инвесторов при высокой ключевой ставке (15% годовых) не являются привлекательным вложением, хотя компания и платит дивиденды. Но некоторые сменили рекомендацию с «держать» на «покупать», ожидая целевую цену на уровне 343,4 руб. (апсайд – 25,53%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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