Чистая прибыль МТС в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза на 43,8%
Чистая прибыль в III квартале оказалась ниже консенсус-прогноза «Ведомостей» – аналитики ожидали, что она составит 16 млрд руб. (+30% в годовом выражении).
Акции МТС на Мосбирже в 16:40 мск стоили 273,55 руб. – на 1,21% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3203,91 пункта (-0,35%). С начала года он увеличился на 48,73%, котировки компании – на 16,11%.
Общая выручка с июля по сентябрь составила 159,7 млрд руб. – на 16% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидали более низкого показателя – на уровне 154,1 млрд руб. За девять месяцев выручка составила 446 млрд руб. (+12,2% г/г).
Аналитики прогнозировали рост OIBDA (показателя, демонстрирующего операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в III квартале на 7,4% до 65 млрд руб. В отчете компании указано, что показатель увеличился только на 0,6% до 60,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA с января по сентябрь составила 182,2 млрд руб. (+8% г/г).
Эксперты ранее выразили мнение, что акции МТС для инвесторов при высокой ключевой ставке (15% годовых) не являются привлекательным вложением, хотя компания и платит дивиденды. Но некоторые сменили рекомендацию с «держать» на «покупать», ожидая целевую цену на уровне 343,4 руб. (апсайд – 25,53%).