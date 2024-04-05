Мосбиржа определила шаг цены и лот для акций «Норникеля» после сплита
Московская биржа определила для акций «Норникеля» по итогам дробления величину шага котировок и минимальный количество бумаг, доступных для покупки и продажи. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Величина шага изменения стоимости акций «Норникеля» после возобновления торгов составит 0,02 руб., уточняется в сообщении. Стандартный лот для совершения операций составит 10 акций.
Мосбиржа приостановила торги бумагами «Норникеля» 2 апреля для проведения сплита. Процедуру дробления акций с коэффициентом 100 к 1 компания завершила 4 апреля. Возобновление торгов назначено на 8 апреля.
Стоимость акций «Норникеля» на закрытии основной торговой сессии 1 апреля составила 15 054 руб. за бумагу. Индекс Мосбиржи в этот день на закрытии достиг 3363,29 пункта, индекс металлов и добычи – 8499,5 п. С начала года до крайнего торгового дня котировки компании сократились на 6,9%, бенчмарки увеличились на 8,52 и 9,36% соответственно.
Решение о проведении сплита акций руководство «Норникеля» приняло в 2023 г. Акционеры компании утвердили процедуру дробления 7 декабря.