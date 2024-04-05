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Мосбиржа определила шаг цены и лот для акций «Норникеля» после сплита

Ведомости

Московская биржа определила для акций «Норникеля» по итогам дробления величину шага котировок и минимальный количество бумаг, доступных для покупки и продажи. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Величина шага изменения стоимости акций «Норникеля» после возобновления торгов составит 0,02 руб., уточняется в сообщении. Стандартный лот для совершения операций составит 10 акций.

Мосбиржа приостановила торги бумагами «Норникеля» 2 апреля для проведения сплита. Процедуру дробления акций с коэффициентом 100 к 1 компания завершила 4 апреля. Возобновление торгов назначено на 8 апреля.

Стоимость акций «Норникеля» на закрытии основной торговой сессии 1 апреля составила 15 054 руб. за бумагу. Индекс Мосбиржи в этот день на закрытии достиг 3363,29 пункта, индекс металлов и добычи – 8499,5 п. С начала года до крайнего торгового дня котировки компании сократились на 6,9%, бенчмарки увеличились на 8,52 и 9,36% соответственно.

Решение о проведении сплита акций руководство «Норникеля» приняло в 2023 г. Акционеры компании утвердили процедуру дробления 7 декабря. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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