Мосбиржа определила шаг цены и лот для акций «Норникеля» после сплита

Стоимость акций «Норникеля» на закрытии основной торговой сессии 1 апреля составила 15 054 руб. за бумагу. Индекс Мосбиржи в этот день на закрытии достиг 3363,29 пункта, индекс металлов и добычи – 8499,5 п. С начала года до крайнего торгового дня котировки компании сократились на 6,9%, бенчмарки увеличились на 8,52 и 9,36% соответственно.